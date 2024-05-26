26 May 2024 - 20:51- Ekonomi G:

Bir zamda kola fiyatlarına

TBYD Başkanı Erol Dündar, kutu ve 1 litrelik pet kola fiyatına zam geldiğini duyurdu. Bu zamla 0,33 litrelik kutu kolanın fiyatı 30 TL'ye yükseldi.

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Başkanı Erol Dündar, kutu ve 1 litrelik pet kola fiyatına zam geldiğini duyurdu. Bu zamla 0,33 litrelik kutu kolanın fiyatı 30 TL'ye, 1 litrelik kolanın fiyatı ise 35 TL'ye yükseldi.
# Zam

26 May 2024 - 20:51 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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