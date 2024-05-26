26 May 2024 - 21:12 - Spor

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Trendyol Süper Lig 38. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve 24. kez şampiyon oldu. 102 puana ulaşan Sarı-kırmızılı takım, lig tarihinde en yüksek puanla şampiyon olan ekip oldu.