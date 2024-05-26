- Spor

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Trendyol Süper Lig 38. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve 24. kez şampiyon oldu. 102 puana ulaşan Sarı-kırmızılı takım, lig tarihinde en yüksek puanla şampiyon olan ekip oldu.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! mask
Büyütmek için resme tıklayın

Trendyol Süper Lig 38. hafta maçında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Derbiyi kaybeden ve şampiyonluğu son haftaya bırakan Sarı-kırmızılı takım, zorlu deplasmanda rakibini 3-1 ile geçti ve şampiyon oldu. Galatasaray'a şampiyonluğu getiren golleri 29 ve 51. dakikalarda Mauro Icardi ve 53. dakikada Berkan Kutlu atarken Konyaspor'un sayısını 78. dakikada Louka Prip kaydetti.

Kaynak: Hürriyet

26 May 2024 - 21:12 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.412.109 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL