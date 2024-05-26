Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Trendyol Süper Lig 38. hafta maçında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Derbiyi kaybeden ve şampiyonluğu son haftaya bırakan Sarı-kırmızılı takım, zorlu deplasmanda rakibini 3-1 ile geçti ve şampiyon oldu. Galatasaray'a şampiyonluğu getiren golleri 29 ve 51. dakikalarda Mauro Icardi ve 53. dakikada Berkan Kutlu atarken Konyaspor'un sayısını 78. dakikada Louka Prip kaydetti.
Kaynak: Hürriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.