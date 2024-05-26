Kocaeli'de çok sayıda taksi plakası verilecek

Kocaeli’de vatandaşın ticari taksi ihtiyacının karşılanmasına yönelik adımlara devam ediliyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 ilçede 86 yeni taksi plakasının trafiğe çıkmasını kararlaştırdı. Buna göre Başiskele’de 15, Çayırova’da 3, Darıca’da 2, Derince’de 25, Dilovası’nda 9, Gebze’de 2, Gölcük’te 15 ve Körfez’de 15 yeni taksi plakası için ihaleye çıkılacak.
YETERLİ TAKSİ SAYISI OLAN İLÇELERE PLAKA VERİLMEYECEK
İhalede muhammen bedelin ne kadar olacağına dair çalışmalar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde devam ediyor. Kısa süre içerisinde yeni taksi plakaları için ihaleye çıkılması bekleniyor. Karamürsel, Kartepe, Kandıra ve İzmit’teki mevcut taksi sayısının yeterli olması ve talep olmaması sebebiyle bu ilçelere yeni plaka verilmeyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Taksi̇ci̇ler - Büyükşehir belediyesi Sen ilk önce korsanları uber'i tak martı taksi hallet ondan sonra plaka ver neyin kafasını yaşıyorsun zaten iş yok Millet ekmek bulamıyor taksiye binen yok korsanlar bizden fazla iş yapıyor onlar için bir yaptırım yok ancak plaka ver
D.130 Tasiyicilari - Karamurselde nasil yeterli gizunuz nereye bakiyor.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.