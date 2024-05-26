Kocaeli'de çok sayıda taksi plakası verilecek

Kocaeli’de vatandaşın ticari taksi ihtiyacının karşılanmasına yönelik adımlara devam ediliyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 ilçede 86 yeni taksi plakasının trafiğe çıkmasını kararlaştırdı. Buna göre Başiskele’de 15, Çayırova’da 3, Darıca’da 2, Derince’de 25, Dilovası’nda 9, Gebze’de 2, Gölcük’te 15 ve Körfez’de 15 yeni taksi plakası için ihaleye çıkılacak.

YETERLİ TAKSİ SAYISI OLAN İLÇELERE PLAKA VERİLMEYECEK

İhalede muhammen bedelin ne kadar olacağına dair çalışmalar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde devam ediyor. Kısa süre içerisinde yeni taksi plakaları için ihaleye çıkılması bekleniyor. Karamürsel, Kartepe, Kandıra ve İzmit’teki mevcut taksi sayısının yeterli olması ve talep olmaması sebebiyle bu ilçelere yeni plaka verilmeyecek.