Galatasaray taraftarı Fenerbahçe taraftarını omuzlara aldı

Süper Lig’in son haftasında Galatasaray’ın şampiyon olmasıyla Kocaeli'nde sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk sevinçlerini doyasıya yaşadı.
Galatasaray taraftarı, konvoy yaparak yürüyüş yolunda bir araya geldi. Kalabalık meşaleler yakarak, bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı. Kocaeli
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de güvenlik önlemi aldı. Günün ilginç görüntülerinden biri de Kocaeli kent merkezinde yaşandı. Bir Fenerbahçe taraftarını omuzlarına alan sarı-kırmızılı taraftarlar, üçlü çektirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.