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Galatasaray taraftarı Fenerbahçe taraftarını omuzlara aldı

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’da taraftarlar sokaklarda şampiyonluğu kutladı. Bir Fenerbahçe taraftarını omuzlarına alan sarı-kırmızılı taraftarlar, üçlü çektirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Galatasaray taraftarı Fenerbahçe taraftarını omuzlara aldı mask
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Süper Lig’in son haftasında Galatasaray’ın şampiyon olmasıyla Kocaeli'nde sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk sevinçlerini doyasıya yaşadı.
Galatasaray taraftarı, konvoy yaparak yürüyüş yolunda bir araya geldi. Kalabalık meşaleler yakarak, bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı. Kocaeli

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de güvenlik önlemi aldı. Günün ilginç görüntülerinden biri de Kocaeli kent merkezinde yaşandı. Bir Fenerbahçe taraftarını omuzlarına alan sarı-kırmızılı taraftarlar, üçlü çektirdi
# güvenlik

26 May 2024 - 22:00 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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