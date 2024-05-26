Galatasaray'ın şampiyonluğu Kocaeli'de çoşkuyla kutlandı

Cemal - Hayırlı olsun. 2000 yılından önce doğru düzgün şampiyonluğu olmayan takım, 2000 den sonra beleş stat ve epey kupa kazandı.2000 binden sonra cemaat toplantılarına katılan oyuncular kimler?? 2000 yılından sonra lgde düdük çalan hakemlerin gbt sine bakılsın bakalım hangi okullarda okumuşlar?? Buna bakmak çok zor değildir herhalde. Fb yi manipule edip başkanını hapse attıran, , trabzonda takım otobüsüne ateş açan , kritik zamanlarda Trabzonda seyirci saldırıları ?? Bugüne kadar hangisi incelendi. 3 temmuz 2011 in arkası hala karanlık . Neden ? Kim bunlar ? Kimler kurdu bu oyunları? İşte bu çirkinlikler asla unutulmayacak . Kul hakkı yiyerek kupa kazananlar kimler , terörist cemaat bu ülkeden tamamen temizlenince elbet gerçekler bir gün ortaya çıkacak.