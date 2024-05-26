Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden Galatasaray, 2023- 2024 sezonu şampiyonu oldu. Galatasaray taraftarları, şampiyonluğu Kocaeli'de coşkuyla kutladı.
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Galatasaray'ın şampiyonluğu Kocaeli'de çoşkuyla kutlandı
Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu. Galatasaraylı taraftarlar kentin birçok bir araya gelerek şampiyonluğu Kocaeli'de coşkuyla kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cemal - Hayırlı olsun. 2000 yılından önce doğru düzgün şampiyonluğu olmayan takım, 2000 den sonra beleş stat ve epey kupa kazandı.2000 binden sonra cemaat toplantılarına katılan oyuncular kimler?? 2000 yılından sonra lgde düdük çalan hakemlerin gbt sine bakılsın bakalım hangi okullarda okumuşlar?? Buna bakmak çok zor değildir herhalde. Fb yi manipule edip başkanını hapse attıran, , trabzonda takım otobüsüne ateş açan , kritik zamanlarda Trabzonda seyirci saldırıları ?? Bugüne kadar hangisi incelendi. 3 temmuz 2011 in arkası hala karanlık . Neden ? Kim bunlar ? Kimler kurdu bu oyunları? İşte bu çirkinlikler asla unutulmayacak . Kul hakkı yiyerek kupa kazananlar kimler , terörist cemaat bu ülkeden tamamen temizlenince elbet gerçekler bir gün ortaya çıkacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.