Trendyol Süper Lig’in son haftasının bitimiyle; İstanbulspor ile Fatih Karagümrük’ün ardından Pendikspor ve MKE Ankaragücü de bir alt lige düştü. Böylelikle Kocaelispor'un Trendyol 1. Ligleri yeni rakipleri belli oldu.
- Spor
İşte Kocaelispor'un yeni rakipleri
Trendyol Süper Lig’in son haftasının bitimiyle; İstanbulspor ile Fatih Karagümrük’ün ardından Pendikspor ve MKE Ankaragücü de bir alt lige düşmesiyle birlikte Kocaelispor'un yeni rakibi oldular.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.