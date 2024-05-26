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İşte Kocaelispor'un yeni rakipleri

Trendyol Süper Lig’in son haftasının bitimiyle; İstanbulspor ile Fatih Karagümrük’ün ardından Pendikspor ve MKE Ankaragücü de bir alt lige düşmesiyle birlikte Kocaelispor'un yeni rakibi oldular.

İhlas Haber Ajansı
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İşte Kocaelispor'un yeni rakipleri mask
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Trendyol Süper Lig’in son haftasının bitimiyle; İstanbulspor ile Fatih Karagümrük’ün ardından Pendikspor ve MKE Ankaragücü de bir alt lige düştü. Böylelikle Kocaelispor'un Trendyol 1. Ligleri yeni rakipleri belli oldu
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26 May 2024 - 22:21 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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