İşte Kocaelispor'un yeni rakipleri

Trendyol Süper Lig’in son haftasının bitimiyle; İstanbulspor ile Fatih Karagümrük’ün ardından Pendikspor ve MKE Ankaragücü de bir alt lige düştü. Böylelikle Kocaelispor'un Trendyol 1. Ligleri yeni rakipleri belli oldu.