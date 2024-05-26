Yıllarca sürecek bir masalın bu yılki bölümü de sona erdi

Az önce sona eren maçların ardından Ankaragücü küme düştü, Galatasaray şampiyon oldu. Bunu masal diye adlandırmam tesadüf değil elbette. Çünkü gerçekten Türkiye'de futbol artık bir masal. Ama öyle tatlı masal değil, saçma sapan bir masal. Akıl dışı, gerçekten uzak, tamamen kandırmaca. Sırf çocuklar uyusun diye anlatılmış bir masal.

Hani yıllar önce Melike Demirağ şarkısındaki gibi.

Uyu yavrum ninni, uyutayım seni. Dizilerle, filmlerle avutayım seni.

İşte gördünüz son hafta maçlarını. Fenerbahçe İstanbul’u 6-0 yeniyor. Galatasaray Konya'yı deplasmanda 3-1 yeniyor. Ve Galatasaray şampiyon oluyor. Aynı Galatasaray geçen hafta sahasında Fenerbahçe’ye, hem de 10 kişiyle 1-0 yeniliyor.

Şampiyonluk son haftaya bıraktırılıyor. Gerçekten bu şampiyonluk Fenerbahçe'yi üzüyorsa ve Galatasaray'ı sevindiriyorsa, vah futbolum vah demekten daha öteye gidemeyiz. Avrupa'da topu atan iki takımın son ana kadar şampiyonluk mücadelesi vermiş havası göstermesi, kimseye inandırıcı gelmiyor.

Dolayısıyla artık kutlamalar bile sıradan hale gelmiş durumda.

Vatandaş zaten meteliğe kurşun atıyor. Cebinde 5 kuruşu yok. Bir de bu şampiyonluğa sevinecek halde değil.

Nerede o eski kutlamalar?

Şimdi onların yarısı yok.

Maçtan önceki yazımda da yazmıştım.

Avrupa'daki başarısızlık, sıradan takımlardan 5-6 gol yemeye ayıbı, artık insanları bıktırmış durumda. Galatasaray'ın şampiyonluğu kimseyi avutmuyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırması da artık öyle kimseyi üzmüyor.

Çünkü Türkiye'deki şampiyonluklar çocuk oyuncağına dönmüş durumda. 55 yldır, 4 takım arasında dönen lig insanları tribünlerden gittikçe soğutuyor. Son ana kadar Konya mı, Hatay mı, Ankaragücü mü küme düşecek derken Trabzonspor Ankaragücü’nü dörtlüyor. Ankaragücü küme düşüyor. Yine seyircisiz takımlar ligde kalırken, yüksek seyirci oranına sahip Ankaragücü küme düşüyor. Konya, Hatay ipten dönüyor. Dolayısıyla devran yine aynı dönüyor.

Şimdi Fenerbahçe'nin kongresi konuşulacak. Aziz Yıldırım, “Şampiyon olamazlarsa aday olurum, şampiyon olurlarsa aday olmam” demişti. Bir hafta bunları konuşacağız.

Sonra transferleri konuşacağız. Eski ayı kırpıp kırpıp yıldız yapmışlar misali. Yıldız diye yutacağız. Bunun adı da futbol olacak. Bu senenin en flaş futbolcuları Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'dur.

Gerisi Fasa fiso.

Ne Muslera'nın süper kaleciliği, ne ahı gitmiş vahı kalmış İckardi'nin krallığı kimseye bir fayda sağlamaz. Bu durumda da yapılacak hiçbir şey yok.

Masal dinlemeye devam…

Büyüklere masallar… 2024-25…