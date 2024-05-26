Kocaeli'deki teknoloji firması çok sayıda personel istihdam edecek!

Başiskele'de bulunan Raysan Teknoloji Sanayi Ticaret Limited Şirketi bünyesinde çalıştırmak üzere yeni personel istihdam edecek. Raysan Teknoloji ilan kapsamında çeşitli bölümlere çok sayıda personel alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyenlerin İŞKUR ile temasa geçmesi gerekiyor. İşte aranan personeller…

İLAN LİSTESİ:

15 Paketleme işçisi,

10 Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü,

10 Plastik Boru İmal İşçisi,

10 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı,

5 Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı,

5 CNC Freze Tezgahı Operatörü,

5 Frezeci (Freze Tezgah İşçisi),

4 Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü),

4 Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü,

4 Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon),

4 Satış Destek Personeli,

3 Ön Muhasebeci,

2 Muhasebe Uzmanı,

2 Şoför (Yolcu Taşıma),

2 Servis Aracı Şoförü,

2 Şoför-Yük Taşıma,

2 Muhasebeci,

1 Sekreter,

1 İnşaat/İşyeri Bekçisi