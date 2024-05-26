Kocaeli'deki teknoloji firması personel istihdam edecek!

Başiskele'de bulunan Raysan Teknoloji Sanayi Ticaret Limited Şirketi bünyesinde çalıştırmak üzere yeni personel istihdam edecek. Raysan Teknoloji ilan kapsamında çeşitli bölümlere çok sayıda personel alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyenlerin İŞKUR ile temasa geçmesi gerekiyor.





