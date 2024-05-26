26 May 2024 - 23:21- Gündem G:

Kocaeli'deki teknoloji firması personel istihdam edecek!

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde faaliyet gösteren bir teknoloji firması bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alacak.

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Kocaeli'deki teknoloji firması personel istihdam edecek!
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Başiskele'de bulunan Raysan Teknoloji Sanayi Ticaret Limited Şirketi bünyesinde çalıştırmak üzere yeni personel istihdam edecek. Raysan Teknoloji ilan kapsamında çeşitli bölümlere çok sayıda personel alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyenlerin İŞKUR ile temasa geçmesi gerekiyor. 
# Ticaret, yeni, istihdam

26 May 2024 - 23:21 - Gündem

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