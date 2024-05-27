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Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika'da temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

İhlas Haber Ajansı
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Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika'da temaslarda bulundu mask
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

27 May 2024 - 00:22 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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