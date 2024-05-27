Hatipköy Mahallesi'nde otomobilinin içine yılan girdiğini fark eden sürücü, durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin incelemeleri neticesinde yılanın otomobilin motor kısmına girdiği tespit edildi. Ekipler, karbondioksit içerikli tüp yardımıyla yılanın otomobilden çıkmasını sağladı. Gaz sıkıldıktan bir süre sonra aracın plaka kısmından sarkarak çıkan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
- Asayiş
Kocaeli'de otomobile giren yılan böyle çıktı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobile giren yılan hem korkuttu hem de uğraştırdı. Karbondioksit gazı sıkıldıktan bir süre sonra otomobilden sarkarak çıkan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.