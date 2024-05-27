- Asayiş

Kocaeli'de otomobile giren yılan böyle çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobile giren yılan hem korkuttu hem de uğraştırdı. Karbondioksit gazı sıkıldıktan bir süre sonra otomobilden sarkarak çıkan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de otomobile giren yılan böyle çıktı mask
Kocaeli'de otomobile giren yılan böyle çıktı
Kocaeli'de otomobile giren yılan böyle çıktı
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Hatipköy Mahallesi'nde otomobilinin içine yılan girdiğini fark eden sürücü, durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin incelemeleri neticesinde yılanın otomobilin motor kısmına girdiği tespit edildi. Ekipler, karbondioksit içerikli tüp yardımıyla yılanın otomobilden çıkmasını sağladı. Gaz sıkıldıktan bir süre sonra aracın plaka kısmından sarkarak çıkan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kocaeli'de otomobile giren yılan böyle çıktı

Kocaeli'de otomobile giren yılan böyle çıktı
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tespit

27 May 2024 - 00:26 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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