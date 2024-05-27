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AKP Sözcüsü Çelik: "İsrail savaş uçaklarının çadırları bombalayarak masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden K Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail savaş uçaklarının Gazze’de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz" ifadesini kullandı.

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AKP Sözcüsü Çelik: "İsrail savaş uçaklarının çadırları bombalayarak masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz" mask
AKP Sözcüsü Çelik: "İsrail savaş uçaklarının çadırları bombalayarak masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz"
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Refah ve Cibaliye'deki çadırlara düzenlediği saldırılara ilişkin, "İsrail savaş uçaklarının Gazze’de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz. Bu soykırım eylemleri mahkemelerde gereken cezayı alacaktır. Uluslararası toplumun bu soykırım eylemlerine son vermesini engelleyenler bu suça ortaktırlar" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Çelik:

# medya, AKP

27 May 2024 - 00:48 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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