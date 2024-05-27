Yunanistan’dan Kocaeli’ye giden 83 metre uzunluğundaki ‘ANASTASIA’ isimli genel kargo gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Türkeli römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık limana demirletildi.
27 May 2024 - 08:49- Gündem Güncelleme:
Kocaeli'ye gelen gemi arıza yaptı!
Çanakkale Boğazı’ndan geçen Panama bayraklı 83 metre uzunluğundaki ‘ANASTASIA’ isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık limana demirletildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.