6 ilçede elektrikler kesilecek!

|DERİNCE
|ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA
|AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, GEREDELI YAGCILAR MEVKII, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KEPEKLI MEVKII, KEPEKLİ MEVKİİ, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKII, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER
|27.05. 2024
|09:00
|17:00
|KARAMÜRSEL
|INEBEYLI, İNEBEYLİ
|3204., INEBEYLI MERKEZ MEVKII, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|27.05.2024
|09:30
|17:30
|DERİNCE
|YAVUZ SULTAN
|BARBAROS CD., DİLEK SK., EŞREF BİTLİS CD, HÜRRIYET, KÖRFEZ CD., SEÇİLMİŞ SK.
|27.05.2024
|09:00
|17:00
|KANDIRA
|BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU
|6026, AKTAŞ SK., ATEŞ SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI GÜL, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., BESTE SK., CAMİ SK., ÇAM SK., ÇEŞME SK., DAMLA SK., DEĞİRMEN SK., DINÇ, DİNÇ SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HAKİM SK., HÜNER SK., KANDIRA CD., KARANFİL SK., KARTAL SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERT SK., MEŞE SK., NAZ SK., NAZLI, NAZLI SK., NİLÜFER SK., ORUÇ SK., OZAN SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., SAHIL, SAHİL CD., ŞENOL SK., TAFLAN SK., TUNÇ SK., YEŞİL SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK.
|27.05.2024
|10:00
|13:00
| KARTEPE
|DERBENT
|ALTILAR SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., BESTEKAR SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DOGUKAN, DOĞUKAN CD., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GEVREK SK., GÜNEY SK., GÜNGÖREN SK., HATIRA SK., ILGAZ SK., ILICA, ILICA SK., KAFDAĞI SK., KISIKLI SK., KİVİ SK., KUYTU SK., LEVENT SK., MİSLER SK., MORGÜL SK., SEDEFLİ SK., SELALE, SERIN, SERİN SK., SİCİM SK., SOYCAN SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., ŞİFA SK., TUĞBA SK., UFUK SK., YEŞİLALAN SK.
|27.05.2024
|09:00
|17:00
|KANDIRA
|DÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ
|BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|27.05.2024
|09:00
|17:00
|DİLOVASI
|TAVSANCIL, TAVŞANCIL
|ATLAS SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., HİSAR SK., KAMELYA SK., KAUÇUK SK., KAYIN SK., KEHRİBAR SK., LİMON SK., MUHARREM TETİK CD., RAGIP CANSIZ, SAKIZ SK., SÜMBÜL SK., ŞÜKRÜ BEY CD., TUNA, YÜKSEL, ZİYA TOPLAN CD.
|27.05.2024
|09:00
|14:00
|ÇAYIROVA
|SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NERGIS, SÜLEYMAN DEMİREL CD., YAPRAK, YAPRAK SK.
|27.05.2024
|08:30
|10:00
|GEBZE
|MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA
|712. SK., 712/2. SK., 712/4., 712/4. SK., 729., 729. SK., 731. SK., 733/1. SK., 735. SK., 735/1., 735/1. SK., 735/2., ŞEHİT YILMAZ ARGON CD.
|27.05.2024
|10:00
|12:00
|GEBZE
|MEVLANA
|868/2. SK., 868/6. SK., 868/7. SK., 868/8. SK., 871. SK., 877., 877. SK., 877/1. SK., 878. SK., 879/2. SK., 879/3. SK., 885. SK., 885/1. SK., 885/2. SK., 885/3. SK., 886. SK., 888., 888. SK., 888/1., 888/1. SK., 888/2. SK., 888/3. SK., 888/5., 888/5. SK., 888/6. SK., ERENLER CD., MADENCILER, MADENCİLER CD., SARIKAMIS SEHITLERI, SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ CD.
|27.05.2024
|13:00
|16:00
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