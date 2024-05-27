Aleyna Tilki ünlü olmanın zorluklarını açıkladı: 'Amerika'da bile rahat edemedim'

Son zamanlarda kamuoyunda sık görünmeyen Aleyna Tilki, bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tilki, genç yaşta yıldız olmanın bedelini açıkladı.
Tilki “Ben çocuk olmayarak bedelini ödedim. Erkek arkadaşım olmadı, elini tutup sokakta yürüyemedim. Kahve içemedim. Herhangi bir mekanda kimse beni çekmeden eğlenemedim. Amerika’da bile rahat edemedim ünümden dolayı. Bu yüzden çocuksuluğuma duyduğum özlemi şarkılarıma yansıtıyorum. Çocuk değilim, yetişkinim artık. Ama masumiyetim bakirdir” diye konuştu.
"ÇOCUK DEĞİLİM ARTIK"
"Çocuksuluğumu şarkılarımda yansıtıyorum" diyen Aleyna Tilki, şu ifadeleri kullandı:
"Albümümün adını açıklayabilirim böylelikle, 'Kırlar' olacak. O çocukluğa, temizliğe ve masumiyete duyulan özlemden dolayı böyle bir isim tercih ettim. 5-6 yaşında kırların içinde koştuğum çocukluğuma duyduğum özlemi yansıtıyor bu isim. Çocuk değilim, yetişkinim artık. Masumiyetim bakirdir."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.