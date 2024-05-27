Kitabın tam başlığı “7’den 70’e Taş Devri Diyeti: Hastalıklara Karşı Koruma Kalkanı”.

Ahmet Aydın hocamız beslenmenin hastalıklardan koruduğuna inanan öncü doktorlardandı. Kendisini rahmetle anıyoruz. Bize göre hala yeri doldurulamadı.

SY gönderilerini takip edenler çok iyi bilirler. Biz ne zaman D vitaminiyle ilgili bir yazı paylaşsak son sayfa olarak Prof. Dr. Ahmet Aydın’ın yıllar önce belirttiği günlük D Vitamini idame doz önerisinden bahsederiz. Görüyoruz ki zaman içinde bırakın Türkiye’yi dünyadaki doktorlar bile Ahmet Aydın Hocanın önerisine uygular hale geldiler.

Biz bu kitaptan D vitamininin önemini, hangi saatlerde güneşlenirsek D vitamini sentezleyebileceğimizi, güneşlendikten sonra neler yapmamak gerektiğini, Omega-3 / Omega-6 dengesinin önemini, beslenmede sağlıklı yağlara yer vermekten korkmamayı vb birçok konuyu öğrendik.

Hocamız http://www.beslenmebulteni.com/ sitesini bir nevi kitabı sürekli güncel tutmak ve interaktif tartışmalara bir platform oluşturmak amacıyla açmıştı. Bu siteden de önemli bilgiler edindik. Örneğin reflü konusunda ezberlerimizi bozan yazıyı bu sitede okumuştuk. Reflüden kurtulmamızda çok büyük rol oynadı. Bu siteyi rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın hocanın asistanı Prof. Dr. Hasan Önal devam ettiriyor. Hasan Önal Hocaya çok teşekkür ediyoruz.

Hem “7’den 70’e Taş Devri Diyeti” kitabı hem de Beslenme Bülteni sağlık konusunda en önemli referanslarımız arasındadır.