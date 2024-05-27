Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki kablolar kazaya davet çıkarıyor!

İzmit'in en işlek bölgelerinden Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yanında bulunan İzmit Orman İşletme Müdürlüğü'nün duvarındaki kablolar kazaya davet çıkarıyor. Kabloların dışarıda ve emniyetsiz bir şekilde bulunmasına bölgedeki vatandaşlar tarafından tepki geldi. Vatandaşlar "İlla birinin canının yanması mı gerek, duyarsız İzmit İşletme Müdürlüğü çalışanları, herkesin çocuğu torunu buradan geçebilir" dedi.