Kocaeli hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı? Hava sıcaklığı düşüyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Kocaeli'de hava sıcaklığı en düşük 14 en yüksek 21 derece olacak. İşte güncel hava durumu: