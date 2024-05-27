27 May 2024 - 09:34- Gündem G:

Kocaeli hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de 27 Mayıs Pazartesi günü hava durumu nasıl olacak?

DİLEK COŞGUN
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Kocaeli hava durumu nasıl olacak?
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Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı? Hava sıcaklığı düşüyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Kocaeli'de hava sıcaklığı en düşük 14 en yüksek 21 derece olacak. İşte güncel hava durumu:

Kocaeli hava durumu nasıl olacak?

# yüksek, Meteoroloji

27 May 2024 - 09:34 - Gündem

Mahreç  Dilek Coşgun

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