- Spor

Gebze'de trail heyecanı

Gebze'de düzenlenen 3. Gebze Ultra Trail yüzlerce sporcunun katılımıyla Denizli Göleti'nde gerçekleştirildi. Zaman zaman heyecanlı anlara sahne olan organizasyonda sporcular, Denizli Göleti'nin doğal güzelliklerini keşfetme imkanı buldu.

İhlas Haber Ajansı
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Gebze'de trail heyecanı
Gebze'de trail heyecanı
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Gebze Belediyesi ev sahipliğinde yapılan organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden bine yakın sporcu katıldı. Bu sene 10 K Ressam Osman Hamdi Bey Koşusu, 27K Hannıbal Koşusu ve 55K Fatih Sultan Mehmet Han Ultra kategorilerinde koşulan Gebze Ultra Trail'inin startını veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bu sene bine yakın aktif sporcumuz 3 kategoride yarıştılar. Etkinliğimizi adeta bir spor şölenine çeviren kıymetli sporcularımız başta olmak üzere, etkinlik paydaşımız Bravo Run spor kulübümüze ve diğer paydaşlarımıza, sahada her türlü tedbiri alarak etkinliğimizin aksamadan sürmesini sağlayan mesai arkadaşlarımıza, idarecilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Katılımcı tüm sporcularımızı da kutluyorum" ifadelerini kullandı.Farklı kategorilerde süren koşularda dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri düzenlenen törenle takdim edildi.
# türkiye, Spor

27 May 2024 - 09:43 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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