Körfez'in doğal güzelliklerinde trekking keyfi

Körfez'de doğa yürüyüşleri başladı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün de yer aldığı yürüyüşe, Başkan Yardımcıları Osman Yurt ve Ahmet Erdemiş, lise öğrencileri ve okul idarecileri de katıldı. Yürüyüş öncesinde tarihi Taşköprü önünde katılımcılara çorba ikram edilirken, parkur boyunca yanlarında bulunması için su dağıtıldı.
Kutluca köyünden başlayan ve Çoban Geçidi Kanyonu boyunca gerçekleştirilen yürüyüş boyunca Körfez'in saklı kalmış güzellikleri içerisinde yürüyen gençler, bol bol fotoğraf çektirdi. Parkur içerisinde zorlu anlar da yaşanırken, bazı öğrenciler suya girerek anın keyfini yaşadı.
Yürüyüş sonrasında gençlerle öz çekim yapan Başkan Söğüt, "Her hafta Körfez'in doğal güzelliklerini barındıran farklı parkurlarda gençlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte yürüyoruz. Etkinliklere tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.
Körfez'de doğa yürüyüşleri başladı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün de yer aldığı yürüyüşe, Başkan Yardımcıları Osman Yurt ve Ahmet Erdemiş, lise öğrencileri ve okul idarecileri de katıldı. Yürüyüş öncesinde tarihi Taşköprü önünde katılımcılara çorba ikram edilirken, parkur boyunca yanlarında bulunması için su dağıtıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.