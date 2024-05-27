Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 9 ilde 'Mahzen-49' operasyonu: 30 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Çankırı merkezli 9 ilde gerçekleşen 'Mahzen-49' operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.
30 kişinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen “MAHZEN-49” operasyonlarında; Elebaşılığını Durmuş Görmez’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi! Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı!
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz!
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Tehdit, Korkutma ve zorla para alma amaçlı işyeri kurşunlama, Uyuşturucu madde ticareti ve Yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu: 15 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, Çok sayıda senet ve para ile Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.