Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 9 ilde 'Mahzen-49' operasyonu: 30 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Çankırı merkezli 9 ilde gerçekleşen 'Mahzen-49' operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

30 kişinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen “MAHZEN-49” operasyonlarında; Elebaşılığını Durmuş Görmez’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi! Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz!

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Tehdit, Korkutma ve zorla para alma amaçlı işyeri kurşunlama, Uyuşturucu madde ticareti ve Yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: 15 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, Çok sayıda senet ve para ile Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi."