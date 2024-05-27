KARTEPE’NİN İZCİLERİ AT BİNİCİLİĞİ MERKEZİ’NDE  

Kartepe Belediyesi Spor Kulübü’nün aktif olan İzci grubu, doğayla iç içe bir hafta sonu geçirdi. Geçtiğimiz hafta sonu, belediyenin at binicilik merkezinde gerçekleştirilen özel etkinliğe katılan izciler, atlar hakkında eğitici bir deneyim yaşadılar.
ATLARLA BAĞ KURDULAR
Etkinlik boyunca izciler, at biniciliğinin inceliklerini öğrenirken, atların bakımı ve yönetimi hakkında da bilgi sahibi oldular. Kartepe Belediyesi'nin uzman personelleri eşliğinde gerçekleşen eğitimde, izciler, atlarla olan etkileşimlerini arttırarak doğayla daha derin bir bağ kurma fırsatı buldular.
DENEYİM YAŞADILAR
İzciler etkinlik sonunda öğrendiklerini heyecan içerisinde atlara binerek pekiştirdiler. Kartepe'nin muhteşem doğası eşliğinde yapılan bu deneyim, gençlerin hem eğlenmelerini hem de doğayla daha yakından bütünleşmelerini sağladı. Kartepe Belediyesi izcileri, at biniciliği deneyimiyle dolu güzel bir hafta sonu geçirerek unutulmaz anılar biriktirdiler.
HAYVAN BARINAĞINI GEZDİLER
Kartepe Belediyespor Kulübü izcileri hafta sonu At Biniciliği Merkezi’ni gezdikten sonra Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi’ni gezerek yetkililerden bilgi aldılar. Bu ziyaret, izcilerin doğal yaşamı ve hayvanları daha yakından tanımalarını sağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.