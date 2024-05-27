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KARTEPE’NİN İZCİLERİ AT BİNİCİLİĞİ MERKEZİ’NDE  

Kartepe Belediyespor Kulübü’nün en aktif gruplarından İzci Grubu, doğayla iç içe bir hafta sonu geçirdiler. Genç izciler Kartepe At Biniciliği Merkezi’nde eğitim aldıktan sonra Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi’ni de gezdiler.  

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KARTEPE’NİN İZCİLERİ AT BİNİCİLİĞİ MERKEZİ’NDE   mask
KARTEPE’NİN İZCİLERİ AT BİNİCİLİĞİ MERKEZİ’NDE  
KARTEPE’NİN İZCİLERİ AT BİNİCİLİĞİ MERKEZİ’NDE  
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Kartepe Belediyesi Spor Kulübü’nün aktif olan İzci grubu, doğayla iç içe bir hafta sonu geçirdi. Geçtiğimiz hafta sonu, belediyenin at binicilik merkezinde gerçekleştirilen özel etkinliğe katılan izciler, atlar hakkında eğitici bir deneyim yaşadılar.

ATLARLA BAĞ KURDULAR

Etkinlik boyunca izciler, at biniciliğinin inceliklerini öğrenirken, atların bakımı ve yönetimi hakkında da bilgi sahibi oldular. Kartepe Belediyesi'nin uzman personelleri eşliğinde gerçekleşen eğitimde, izciler, atlarla olan etkileşimlerini arttırarak doğayla daha derin bir bağ kurma fırsatı buldular.

DENEYİM YAŞADILAR

İzciler etkinlik sonunda öğrendiklerini heyecan içerisinde atlara binerek pekiştirdiler. Kartepe'nin muhteşem doğası eşliğinde yapılan bu deneyim, gençlerin hem eğlenmelerini hem de doğayla daha yakından bütünleşmelerini sağladı. Kartepe Belediyesi izcileri, at biniciliği deneyimiyle dolu güzel bir hafta sonu geçirerek unutulmaz anılar biriktirdiler.

HAYVAN BARINAĞINI GEZDİLER

Kartepe Belediyespor Kulübü izcileri hafta sonu At Biniciliği Merkezi’ni gezdikten sonra Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi’ni gezerek yetkililerden bilgi aldılar. Bu ziyaret, izcilerin doğal yaşamı ve hayvanları daha yakından tanımalarını sağladı.

# Kartepe, Spor

27 May 2024 - 10:07 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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