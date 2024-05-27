Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan 'business' kriziyle ilgili açıklama

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının, Türkiye Hava Yolları'na uçak tepkisi sonrasında, Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Milletler Ligi maçları nedeniyle ABD'ye giden Filenin Sultanları, 13 saat sürecek uçuş için ekonomi bölümünden yer ayrılmasına tepki gösterdi. Milli yıldız Ebrar Karakurt, "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi" ifadelerini kullanırken, kaptan Eda Erdem, "13 saatlik ABD uçuşu başlasın. Fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz" paylaşımını yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, tartışmaların ardından bir açıklama yayınladı ve şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyunun Bilgisine

2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap müsabakalarını oynamak üzere A Milli Kadın Voleybol takımı sporcularımız ve teknik ekibimiz bugün ABD’ye uçak yolculuğu gerçekleştirmektedir. Söz konusu uçuş hakkında THY yetkilileri tarafından federasyonumuza karşı ifadeler içeren, gerçeği yansıtmayan açıklamalar sebebi ile kamuoyunu bilgilendirmek zaruri hale gelmiştir.

Federasyonumuz, bağlı olduğu mevzuatlar gereğince Business Class bilet alamamaktadır. Söz konusu ABD seyahati öncesinde 17.05.2024 tarihinde kafilemizin seyahat listesi hem yazılı hem şifahen THY ile paylaşılarak özellikle kabin yükseltme (upgrade) konusunda destek istenmiştir.

THY, talebimize istinaden TVF’nin tüm faaliyetlerine yönelik tüm bir sene içerisinde sadece 20 kişi için uçak müsaitliğine göre kabin yükseltme hakkı olduğunu ve bu işlemin uçuş öncesi müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Takımımızın 26.05.2024 tarihindeki uçuşunda takım kafilemizden hiç kimse kabin yükseltme hakkından faydalanmamıştır.

THY ile federasyonumuz arasındaki sözleşme barter sözleşme kapsamındadır ve maddi ödeme içermemektedir. Sözleşmedeki tüm haklar federasyonumuz faaliyetlerinde uçak bileti olarak kullanılmaktadır.

Sonuç olarak; söz konusu uçuşta hiçbir bilete kabin yükseltme (upgrade ) işlemi yapılmamış, uçuş listemiz de Türk Hava Yolları yetkililerince yapılan açıklamaların aksine elektronik postalarla sabit olduğu üzere 17.05.2024 tarihinde Türk Hava Yolları yetkilileri ile paylaşılmıştır. Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir.

Saygılarımızla,

Türkiye Voleybol Federasyonu