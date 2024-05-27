Korsan taksicilik yapan polis dehşeti: 1 ölü 2 yaralı

Geçen yıl 10 Mart günü Tuzla Devlet Hastanesi yakınlarında otoyolda yaşanan dehşet verici olaya ilişkin detaylar, İstanbul Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasında yer aldı. Dosyaya göre, Kocaeli’nde polis olarak görev yapan Semih Sertan Yavuz (28) aynı zamanda korsan taksicilik yapıyordu. Korsan taksi durağına bağlı çalışan Yavuz, ek işi yapmasını, ekonomik gerekçelere bağladı.

KORSAN TAKSİ DURAĞINA BAĞLI ÇALIŞIYORDU

Dosyaya göre, 10 Mart akşamı Yavuz’un bağlı bulunduğu korsan taksi durağı arandı. Maltepe Cevizli’de olduklarını belirten bir kişi Gebze’ye gitmek istediklerini ifade etti. Yavuz, durağı arayan Muhammed Tayip Aksoy ile temasta oldu. Bu kişi Yavuz’u bulundukları yerin konumunu attı. Yavuz, gönderilen konuma gitti. Bu esnada Aksoy ile yanındaki 3 kişi yol kenarında bekliyordu.

‘ARAÇTA SİGARA İÇME’ TARTIŞMASI

Alkollü bir mekândan çıktıkları anlaşılan 4 kişiden Yalçın Celep, aracın ön tarafına oturdu. Muhammed Tayip Aksoy (30) ile Yalçın Bilgili (41) ve Tarık Atalar ise arka tarafta oturdu. Yavuz, 4 yolcusu ile birlikte Gebze’ye doğru yol almaya başladı. Bir süre sonra Celep, araçta sigara içmek istediğini söyledi. Bu durum, taraflar arasında tartışmaya yol açtı. Ancak başlayan tartışma bir süre sonra dehşet verici olaylar serisine dönüştü.

EMNİYET KEMERİ İLE BOĞMAYA ÇALIŞTI

Aracı kullanan Yavuz, araçtaki 4 kişinin kendisine saldırmaya başladıklarını ifade etti. Yavuz mahkemedeki savunmasında “Hepsi üstüme atladı. Muhammed beni arkadan tuttu. Boğazladı beni. Kafamı, arka koltuğun kafalığıyla beni sabitledi. Emniyet kemeri ile boğmaya çalıştı. Hiçbir şey yapamadım. Tek yaptığım şey sağ elimle kafamı korumak oldu. Başka bir şey yapamadım orada. Art arda vurmaya devam ettiler. Dikiz aynasından şöyle bir baktım, siyah renkli bir tabanca gördüm. Büyük ihtimal onla (silahla) vurdular kafama” ifadelerini kullandı.

SABAH 05.00’DE İKİ EL SİLAH SESİ DUYULDU

Bir süre sonra Yavuz ile Celep arasında kavga yaşanmaya başladı. Yavuz bu esnada aracın torpidosunda silahını çıkardı. Birkaç dakika sonra da iki el silah sesi duyuldu. Yavuz’un silahından çıkan iki kurşundan biri Celep’in başına isabet etti. Yalçın Celep yaşamını yitirdi.

‘POLİS, KENDİ KENDİNİ VURDU’

Müşteki sanık konumundaki Muhammed Tayip Aksoy savunmasında, Yavuz’u darp etmediğini belirterek, araçtan indikten sonra Yavuz’un kendisine de iki el silah sıktığını belirtti. Sanık Yaşar Bilgili ise, Celep’in vurulmasından sonra Yavuz’a yönelerek “Ne yaptın sen diye elimi kaldırdım. ‘Adamı vurdun’ dedim. Yalçın'ı gördüm çünkü kafası düşmüş, Muhammed'i de vurdu. Üzerine yürüdüm ama bana şöyle bir şey kullandı, ‘sizinle bir işim yok uzak durun’ dedi. Silahı doğrulttu bize. Gerçekten bize ateş etmedi. İsteseydi bizi de vurabilirdi. Yoldan karşıya geçti, yolda patlattı silahı kendi karnına” ifadelerini kullandı.

POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Olaydan sonra Semih Sertan Yavuz tutuklandı. Dava dosyasına göre, Muhammed Tayip Aksoy da davanın ilk duruşmasına, başka bir suçtan tutuklu olduğu ceza evinden getirildi. Bu arada, Yavuz’un mahkemede yönelttiği sorulardan anlaşıldığını göre, Aksoy ve Bilgili, 10 Mart sabahı yaşanan olaydan 2 ay sonra, silah ticareti yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alındı.

Kaynak: halk TV