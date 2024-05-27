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İzmit Belediyesi doğaseverleri Mecidiye Mahallesi ile tanıştırdı

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün, İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü Bizim Köy Doğa Yürüyüşünün son durağı Mecidiye Mahallesi oldu

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İzmit Belediyesi doğaseverleri Mecidiye Mahallesi ile tanıştırdı mask
İzmit Belediyesi doğaseverleri Mecidiye Mahallesi ile tanıştırdı
İzmit Belediyesi doğaseverleri Mecidiye Mahallesi ile tanıştırdı
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İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, doğaseverlere kenti daha iyi tanıtmak amacıyla her ay düzenli olarak Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri düzenlemeye devam ediyor. Doğa ile iç içe yapılan yürüyüşün son durağı ise Mecidiye Mahallesi oldu

BALÖREN’DE GÖNÜL BİRLİĞİ PROGRAMINA KATILDILAR

Doğaseverler ilk olarak Balören Mahalle halkının Uzun Hasan Mesire Alanında gerçekleşen gönül birliği programına katıldı. Ardından ise Mecidiye Mahallesinde parkuru tamamladılar. Balören ve Mecidiye sakinleri doğaseverlere kendi elleri ile ikramlarda bulundu. Bizim Köy Doğa Yürüyüşüne katılan katılımcılar bu vesile ile keyifli bir gün geçirdi. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri ile doğaseverlere her ay farklı bir kırsal mahalleyi tanıtmaya devam edecek.
# oldu, Spor

27 May 2024 - 10:46 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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