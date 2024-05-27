İzmit Belediyesi doğaseverleri Mecidiye Mahallesi ile tanıştırdı

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, doğaseverlere kenti daha iyi tanıtmak amacıyla her ay düzenli olarak Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri düzenlemeye devam ediyor. Doğa ile iç içe yapılan yürüyüşün son durağı ise Mecidiye Mahallesi oldu.
BALÖREN’DE GÖNÜL BİRLİĞİ PROGRAMINA KATILDILAR
Doğaseverler ilk olarak Balören Mahalle halkının Uzun Hasan Mesire Alanında gerçekleşen gönül birliği programına katıldı. Ardından ise Mecidiye Mahallesinde parkuru tamamladılar. Balören ve Mecidiye sakinleri doğaseverlere kendi elleri ile ikramlarda bulundu. Bizim Köy Doğa Yürüyüşüne katılan katılımcılar bu vesile ile keyifli bir gün geçirdi. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri ile doğaseverlere her ay farklı bir kırsal mahalleyi tanıtmaya devam edecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.