“Milletin emanetini en güzel şekilde taşıyoruz”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze ve Darıca ilçesindeki mahalle muhtarlarını makamında kabul etti. Muhtarlar, Başkan Büyükakın’a yeni dönemin hayırlı olması dileklerini iletti. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban’ın da hazır bulunduğu ziyarette muhtarlar, Büyükşehir’in hizmetlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, yeni dönemde de başarılarının devamını diledi.

MUHTARLARDAN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A ZİYARET

Başkan Büyükakın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, seçilen muhtarları tebrik etti. Muhtarların, kamu hizmetlerinin vatandaşlara doğru ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, Muhtarlık İşleri Dairesi’ne bağlı birimlerin, muhtarların mahalleleri ile ilgili taleplerini bekletmeden hızlı bir şekilde yerine getirdiğini belirtti. Başkan Büyükakın, “Ziyaretimize gelen muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de muhtarlarımızla birlikte mahallelerimizin eksiklerini tamamlamaya, milletimizin emanetini en güzel şekilde taşımaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.