Derince’ye iki yeni işletme daha

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, ilçede hizmete giren yeni işletmelerin açılışları dolayısıyla düzenlenen programlara katılarak hayırlı olsun temennilerini iletti. Başkan Gökçe bu kapsamda ilk olarak Çenedağ Mahallesi, Hafız Hasan Yılmaz Caddesi’nde Oktay Biğiş ve Kemal Biğiş'in hizmete sunduğu İç Çamaşır Dünyası’nın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Gökçe bir diğer programda ise Hatice Doğantekin tarafından ilçeye kazandırılan Özel Güneş Sağlık Kabini'nin açılışını yaptı. Sırrıpaşa Mahallesi, Bağlar yolu Sokak, No: 46 adresinde hizmet verecek olan Özel Güneş Sağlık Kabini, bölgede çeşitli sağlık hizmetleri sunacak.