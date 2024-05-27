Hilal Başkol'un davranışı ve Türk sporunun kültür yapısı

2000'li yıllardan sonra tanıdığım iki antrenör var. Bunlar bu kentte önemli iz bıraktı, bırakıyor.

Birisi Kocaelispor altyapısına oyuncu yetiştiren, kurduğu futbol okuluyla farklılık sergileyen Murat Son'dur. Hatay'dan gelen Murat Son, dış stadın beton gibi zemini üzerinde takım çalıştırıyor, öğrenci yetiştiriyordu. Orada tanıdım. Toz toprak içerisinde görevini yapıyordu. Bana zemini anlattı. Tanıdığım en çalışkan insanlardan biridir. Şu anda Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesidir.

Bir diğeri de Karşıyaka Koleji Kadın Futbol Takımı ve onun kurucusu, beden eğitimi öğretmeni Hasan Alemdaroğlu'dur. Murat Son'un, erkekler altyapısında yaptığını, Hasan Alemdaroğlu kadınların futbol altyapısında gerçekleştirmiştir. Önüne gelen her kız çocuğunu futbolcu yapmıştır diyebilirim. Türkiye'de kadın futbolunun adı bile geçmezken, 2000'li yıllardan sonra Hasan Alemdaroğlu'nun girişimleri, kentimiz kadın futbolunu ülkenin bir numaralı grubu eline getirmiştir.

Her iki teknik adamla da belki yüzlerce kez haberler yaptım ve röportajlar gerçekleştirdim. Sonuç ortada. Birçok ürün verdiler, birçok çocuğu sporcu yaptılar, birçok çocuğa da ekmek kazandırdılar.

Bunlardan bir çoğu da, kadın milli takımına kazandırdığı oyunculardır. Birçok kadın futbolcu, Hasan Alemdaroğlu sayesinde hiç akıllarında bile yokken, kendilerini milli takımda bulmuşlar ve bunun avantajıyla da Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim görüp, görev almışlardır. Dolayısıyla bu çocuklar, Hasan Alemdaroğlu'nun aracı olmasıyla kendilerine yepyeni bir hayat kurmuşlardır.

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Karşıyaka Koleji Takımı, şibesini kapattıktan sonra, zamanın belediye başkanı Aziz Alemdaroğlu ile görüştüm. Bu kızların dağılmaması adına Derince Belediyespor'da bir kadın futbol kulübü olarak yollarına devam etmelerini istedim. Dolayısıyla bu çocuklara az çok bir katkım olmuştur diye düşünüyorum. Derince Belediyespor, (Şimdiki Belediye Derincespor değil) kesinlikle bir dönüm noktasıdır.

Azize Alemdaroğlu'nun sahip çıktığı takım yoluna devam etmiş, zirveye çıkmıştır. Singapur'daki Dünya Kupası'nda Hilal Başkol adlı küçük sevimli kız çocuğu, gol kraliçesi olmuştur. Kente döndüğünde de onun haberlerini yaptım.

Şu andaki mevcut kadın futbol kulübünün ilk haberlerini yapan bir kişi olarak, mütevazı davranmayacağım. Çünkü 90'larda kurulan Kocaelispor Kadın Futbol Kulübü'nün de ilk haberlerini yapan kişiyim. Rahmetli Basri Çalık'ın kulakları çınlasın.

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İşte o Hilal Başkol, Dünya Kupası'nda, Brezilya'da, Barbaros Hayrettin Lisesi adıyla dünya ikincisi olurken de, futsalda yine İsrail’de dünya ikincisi olurken de, gıptayla izlediğim bir futbolcuydu. Sessiz, kibar, nazik, ama son derece hırslı, hırçın bir kız çocuğu. Arkadaşları da çok seviyordu. Yine aynı dönemden yetişen Serenay Öziri, Gülbin Hız gibi kızlar içerisinde, el avuca sığmaz kimliğiyle ön plana çıkmıştı. İşte o kızlar büyüdü, serpildi, bir çoğu futbola devam etti. Şu anda Fenerbahçe'de, Galatasaray'da forma giyiyorlar. A Milli takımda yer alıyorlar. Bazıları da spor yöneticisi veya antrenör oldu.

Belediye Derincespor'da çapraz bağları koptuğu için ağır bir ameliyat geçiren Hilal Başkol, antrenörlük kısmına yönelerek, Konak Belediye'de erkek futbol takımı çalıştırdı. O Hilal, A Milli takımda antrenörlüğe kadar yükseldi. Şu anda Necla Kırağası'nın baş yardımcısı.

Ancak bu kadar sevdiğimiz, bu kadar saydığımız, gurur duyduğumuz ve hep Amasyalı olmasına rağmen Gölcüklü diye andığımız Hilal Başkol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi yayın organı, Tam Saha dergisine verdiği röportajda, hepimizi şok etti. Zira son derece uzun röportajda, geçmişini anlatan, hayat hikayesini tek tek detaylarına kadar aktaran Hilal, birçok antrenörü ve öğretmeninin ismini yazıp teşekkür ederken, hatta Gölcük'ten bile bahsetmişken, kendisini asıl bugünlere getiren Hasan Alemdaroğlu'nun adını bile ağzına almadı. Dolayısıyla da hocasını unutmuş olması hepimizin dikkatini çekti.

Röportajı satır satır okudum, Hasan Alemdaroğlu'nu aradım. Amacım onun üzülmesini sağlamak değildi elbette. Haftanın iki üç günü mutlaka telefonla görüşürüz. Ancak Hasan Hoca, bu röportajı okumamıştı, benden öğrendi. Ben de gazeteciliğim gereği, ona, bunu sormak zorundaydım. Çünkü ortada bir haksızlık vardı.

Hasan Hoca önce şok oldu, ondan sonra hemen her zamanki iyi niyetiyle, “Unutmuştur Hakan Abi, bana baba diyen biri evimde kaldı, yemeğimi yedi, hala da görüşüyoruz, ama niye böyle bir şey yapmış, ben de şaşırdım” dedi. Bunun üzerine Hilal Başkol’u aradım. Belarus'ta turnuva öncesi kamptaymışlar, bunu bilmiyordum. Hilal'e dergideki röportajı ve Hasan hocanın adını vermeme sebebini direkt sordum. Yorum yapmadan, “Hakan Ağabey, şu anda çalışmaya çıkacağız, ben seni sonra arayacağım” dedi. Tamam dedim, özür diledim ve dönmesini bekledim. Milli takım arada maçlar yaptı, döndü, Hilal beni bir daha hiç aramadı.

*

Hasan Hoca'ya sordum, onu da aramamış. Buradan hareketle, Türkiye'de en çok izlenen, ama kültürsüz insanların ilgilendiği spor olarak lanse edilen futbolda, bu tezi güçlendirecek bir şey yaşamak beni üzdü. Voleybolda, basketbolda çocuklarımız dünyanın zirvesine çıkarken, yine aynı şekilde NBA’de şampiyonluk yüzüğü takarken, bu meslek hayatımda onların hep farklı oluşunu, biraz da kıskanarak izlemişimdir. Çünkü ben de futbolculuktan geliyorum.

Bu ülkede sadece voleybolda, basketbolda çocuklar kendilerini geliştirebiliyorlar.

Ne alaka diyebilirsiniz, maalesef öyle. Çünkü yıllardır basketbol, voleybol sokakta oynanamıyor. İki taş dikip futbol oynayabiliyorsunuz ama, bir pota kurmak kolay değil. Dolayısıyla basket ve voleybol kültürü, kendi alt kültürüyle birlikte gelişmiş, bir azınlık kültürü haline gelmiştir. Kadın voleybol takımlarımızın dünya çapındaki başarılarını, heyecanla ve gururla izliyoruz.

Kadınların kıyafetine kafasını takan ruh hastası insanlar, voleybolu çıplaklık gözüyle izlerken, artık spor gözüyle izleyebilmektedir. Bu durumda da kızların uluslar arası başarısı, insanları kendilerine sporcu olarak baktırmak adına etkili olmuştur. Futbolda kadın futbolcularımızın yükselişi, henüz bu kıvamda değildir.

Kadın futbolcularımızın kültür yapısı, erkek futbolculardan yine de öndedir. Sonuçta her biri kadın ve biraz sert bir spor yapsalar da, kadınlıklarını unutmuyorlar.

*

Hilal Başkol'un örneğine dönecek olursak, Hilal'in böyle bir röportaj verirken Hasan Alemdaroğlu'nu unutması, benim için yeterli bir bahane değildir. İnsan kendisini milli takıma kadar yükselten bir hocasını unutmaz. Hele hele evinde kalmış, yemeğini yemiş bir insan, bunu asla yapmaz. Hasan Hoca'nın eşi, Hilal’i kendi kız çocuğu gibi görmüş, hatta elleriyle beslemiş. Umarım Hilal Başkol o konuda bir açıklama yapıp, hocasının gönlünü alacaktır. Çünkü gerçekten de tanısanız, çok farklı bir kız çocuğudur. Onun başarılarının devamını istiyoruz.

*

TFF’nin sitesinde A milli takımın çalışması sırasında onunla ilgili bir fotoğrafı görünce, bu yazıyı kaleme almak istedim. Erzincan'da çalışmalarını devam ettiren A milli takımı, Hilal'in de çalışma grubunda yer almasıyla, bizim de gururumuz oluyor. Ama Hilal bu kentte yaşadıklarını yok farz ediyorsa, bu kendi bileceği bir şey.

Bu kentten Merih Demiral da, Kerem Aktürkoğlu da yetişip, dünya yıldızı oldular. Ama hiçbir zaman bu kenti unutmadılar. “Ben Amasyalıyım” diyen Hilal Başkol, eğer bu hayatının en önemli aşaması olan Gölcük kısmını hatırlamak istemiyorsa, o da onun bileceği bir şeydir.

Eğer böyleyse bizim de ona olan sevgimizi gözden geçirmemiz en doğal hakkımızdır. Bu olayı deşmek istemiyorum.

İşte Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluk sonrasında Galatasaray forması üzerindeyken, sıcağı sıcağına bu şampiyonluğu “Hisareyn’deki aileme armağan ediyorum” diyebilmiştir. O anda bunu hissetmek, bu kentin çocuğu olduğunun en büyük gerçeğidir. Ona keza Kartal Kayra Yılmaz'ın ailesiyle yaptığım görüşmelerde, bu çocuğa da nasıl haksızlık yapıldığını gözler önüne serdim. Aynı şekilde Kerem Akdürkoğlu'nun da Merih Demiral'ın da Kocaelispor’a alınmama gerekçelerini bire bir sorguladım.

“Transfer yapamıyorduk” deyip işin içinden çıktılar. Ama işin aslının öyle olmadığını biliyorum.

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Sonuç olarak şunu yazabilirim: Türkiye'de gerçekten değişen bir futbol kültürü var. Artık futbolcu çocukların modern yaşam tarzları, o yobaz ve yoz eski futbol kültürünü aşmak üzeredir. Futbolcu gençlerimiz de, bir voleybolcu, basketbolcu genç gibi kendini yetiştirmekte, onlardan binlerce kat daha fazla para kazanmalarına rağmen parayı ikinci plana atabilmektedirler.

Çünkü kültürü parayla satın alamazsınız. Demişler ya, “Eşeğe altın semer de vursanız, eşek yine eşektir…”