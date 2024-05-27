Hisareynli Kerem: “Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk"

KEREM’İN KATKISI YİNE BÜYÜK OLDU

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Hisareynli Kerem Aktürkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, “Şampiyonluk gerçekten şu son düdükten sonraki o an, o his, o mutluluk için bir bütün sezon, hatta geçen sezondan beri bu sezonki şampiyonluğu da hayal ettik ve sonunda gerçekten gülen taraf biz olduğumuz için çok mutluyuz. Çünkü biraz umut vermek güzel oldu herkese. Biz de biraz silkelendik diyelim. Sonunda gülen taraf biz olduk, şampiyon olan taraf biz olduk. Hak edilmiş bir şampiyonluk. Altını da çizelim. Sakın kimse yanlış anlamasın. Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk. Kimse bizim emeğimize, yaptıklarımıza laf uzatamaz. Çünkü yaklaşık 11 aydır bir mücadele veriyoruz. Sezonu erken açtık. Şampiyonlar Ligi ön elemeleri oynadık ve o serüvenden buralara kadar gelmek zordu. Hak edilmiş bir şampiyonluk” açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA BEN DE ÇOK HIRSLANDIM"

Galatasaray’ın hedefleriyle ilgili bir soru üzerine Aktürkoğlu, “Galatasaray’ın hedefleri bitmez. Şampiyonluk yine 25. şampiyonluk. Ben bu şampiyonluğu aileme armağan ediyorum. Çünkü benim her zaman destekçim kendileri. Bugün de buradalar, sağ olsunlar. Onlar olmasa belki de çok daha farklı bir kariyerim de olabilirdi. İyi günde, kötü günde her zaman benim yanımdalar. Tabii ki aileme armağan ediyorum. İyi günde çok ön planda durmayı sevmiyorum. Çünkü o zaman biraz arkada kalmayı seviyorum. Çünkü genel olarak bundan önceki yıllarda da Türk futbolcuları biraz böyle geri planda kaldığı için. Biz böyle alıştık, böyle gördük” dedi.