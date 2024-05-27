27 May 2024 - 12:52- Ekonomi G:

Cipse dev zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, cips fiyatlarına 1 Haziran’dan itibarern geçerli olacak zammı açıkladı.

Cipse dev zam mask
Cipse dev zam
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Yerel seçimlerin ardından A’dan Z’ye her şeye  zam yağıyor. Art arda gelen zamlardan dolayı vatandaş ay sonunu getirmekte zorlanıyor.Geçtiğimiz günlerde kolaya zam geleceği açıklanmıştı. Şimdi de cipse zam geleceği belirtildi.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar zamlı fiyatları açıkladı. Fritos, Doritos, Ruffles marka cipslere zam geliyor. Yeni zamlı fiyatlara göre, eski fiyatı 45 lira olan mega boy cipsler 55 liraya çıktı. Diğer boydaki cipslerde ise 5 liralık artış yapılacak.

Cipse dev zam

Kaynak: yeniçağ
# yeni, Zam

27 May 2024 - 12:52 - Ekonomi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
01

Kemal - yaz sezonuna hoşgeldiniz,,,fırsatçılığa devam...

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 27 Mayıs 13:03
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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