Cipse dev zam

Yerel seçimlerin ardından A’dan Z’ye her şeye zam yağıyor. Art arda gelen zamlardan dolayı vatandaş ay sonunu getirmekte zorlanıyor.Geçtiğimiz günlerde kolaya zam geleceği açıklanmıştı. Şimdi de cipse zam geleceği belirtildi.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar zamlı fiyatları açıkladı. Fritos, Doritos, Ruffles marka cipslere zam geliyor. Yeni zamlı fiyatlara göre, eski fiyatı 45 lira olan mega boy cipsler 55 liraya çıktı. Diğer boydaki cipslerde ise 5 liralık artış yapılacak.

Kaynak: yeniçağ