Cipse dev zam

Yerel seçimlerin ardından A’dan Z’ye her şeye zam yağıyor. Art arda gelen zamlardan dolayı vatandaş ay sonunu getirmekte zorlanıyor.Geçtiğimiz günlerde kolaya zam geleceği açıklanmıştı. Şimdi de cipse zam geleceği belirtildi.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar zamlı fiyatları açıkladı. Fritos, Doritos, Ruffles marka cipslere zam geliyor. Yeni zamlı fiyatlara göre, eski fiyatı 45 lira olan mega boy cipsler 55 liraya çıktı. Diğer boydaki cipslerde ise 5 liralık artış yapılacak.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Toroman - israil malı yememde yedirmemde
N.yılmaz - zararlı yemiyoruz
Kemal - yaz sezonuna hoşgeldiniz,,,fırsatçılığa devam...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.