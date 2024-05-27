Kereste üretim tesisi ofisinde yangın

Yangın, saat 11.00 sıralarında Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi’ndeki kereste üretim tesisinin ofis kısmında çıktı. Soba kaynaklı olduğu değerlendirilen yangını görenler durumu, 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Yangından etkilenen olmadığı, tesisin ofis kısmında hasar meydana geldiği belirtildi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.