- Asayiş

Kereste üretim tesisi ofisinde yangın

Körfez ilçesindeki kereste üretim tesisinin ofis kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında ofiste hasar meydana geldi.

Demirören Haber Ajansı
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Kereste üretim tesisi ofisinde yangın mask
Kereste üretim tesisi ofisinde yangın
Kereste üretim tesisi ofisinde yangın
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Yangın, saat 11.00 sıralarında Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi’ndeki kereste üretim tesisinin ofis kısmında çıktı. Soba kaynaklı olduğu değerlendirilen yangını görenler durumu, 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Yangından etkilenen olmadığı, tesisin ofis kısmında hasar meydana geldiği belirtildi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
# sağlık, polis, soruşturma

27 May 2024 - 12:59 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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