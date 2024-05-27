Yangın, saat 11.00 sıralarında Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi’ndeki kereste üretim tesisinin ofis kısmında çıktı. Soba kaynaklı olduğu değerlendirilen yangını görenler durumu, 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Yangından etkilenen olmadığı, tesisin ofis kısmında hasar meydana geldiği belirtildi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Asayiş
Kereste üretim tesisi ofisinde yangın
Körfez ilçesindeki kereste üretim tesisinin ofis kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında ofiste hasar meydana geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.