Başiskelelilere Önemli Hatırlatma: Son Gün 31 Mayıs       

Her yılın Mayıs ve Kasım aylarında iki taksit halinde ödenmesi gereken Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam Vergileri’nin ilk taksitleri ödenmeye başlandı. Başiskele Belediyesi tarafından yapılan duyuruda Başiskeleli vergi mükelleflerinin ödemelerinin gecikmemesi ve cezalı duruma düşmemeleri için 31 Mayıs 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar ödemelerin yapılması gerektiğini bildirdi.

NAKİTLE ÖDEMEK İSTEYENLER İÇİN

Vergi mükelleflerinin nakit ve kredi kartıyla ödeme yapmaları için Başiskele Belediyesi Hizmet Binası’nda yer alan Emlak Servisi’ndeki vezneler mesai saatleri içerisinde (08:30 - 17:30) açık olacak. Aynı zamanda her bölgenin merkezi noktaları olan Yeniköy Merkez Cami altı, Bahçecik Şehit Engin Özkaradeniz Semt Konağı, Yuvacık Yakacık Mahalle Muhtarlığı ve Kullar Gençhane’de kurulan veznelerde vatandaşlar ödemelerini yapabilecek.

ONLİNE VE BANKA MOBİL UYGULAMALARINDAN ÖDEME İMKÂNI

Mükellefler, ödemelerini internet üzerinden de kolaylıkla yapabilecekler. Başiskele Belediyesi’nin resmi web sayfasında yer alan Online Ödeme kısmına girerek ya da https://ebelediye.basiskele. bel.tr/webportal/index.php linkine tıklayarak ödemelerini banka kartı veya kredi kartıyla gerçekleştirebilecek. Ayrıca Vakıfbank ve Halkbank’ın internet bankacılığı uygulamalarından da ödemeler yapılabilecek.

Vatandaşlar bu seçeneklerin yanı sıra borçlarını öğrendikten sonra Ziraat Bankası Başiskele Belediye Başkanlığı adına TR13 0001 0023 5136 6764 9650 13 IBAN numarasına havale ya da EFT yapabilecek ve tüm PTT şubelerinden 234 956 numaralı posta çeki hesabına borçlarını ödeyebilecekler.