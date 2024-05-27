27 May 2024 - 13:07- Asayiş G:

Alevlerden kaçarken yola fırlayan kedinin imdadına yetişti

Körfez ilçesinde kereste üretim tesisinin ofisi alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, alevlerden kaçarken yola fırlayan ve refüjde mahsur kalan kedi ise veteriner hekim tarafından kurtarıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Alevlerden kaçarken yola fırlayan kedinin imdadına yetişti
Alevlerden kaçarken yola fırlayan kedinin imdadına yetişti
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Olay, saat 11.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki kereste üretim tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, tesisin ofisindeki sobanın bacası tutuştu. Büyüyen alevler ofisin tamamına sirayet etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, ofis kullanılamaz hale geldi.

Yavru kedi refüjde mahsur kaldı
Öte yandan, alevlerden kaçan yavru kedi ise D-100 Karayolu'na fırladı. Şans eseri ezilmekten kurtulan kedi, refüjde mahsur kaldı. Körfez Belediyesi bünyesinde görev yapan veteriner hekim ise yavru kediyi mahsur kaldığı yerden alarak, yolun kenarına taşıdı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
# sağlık, polis

27 May 2024 - 13:07 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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