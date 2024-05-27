Alevlerden kaçarken yola fırlayan kedinin imdadına yetişti

Olay, saat 11.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki kereste üretim tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, tesisin ofisindeki sobanın bacası tutuştu. Büyüyen alevler ofisin tamamına sirayet etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, ofis kullanılamaz hale geldi.

Yavru kedi refüjde mahsur kaldı

Öte yandan, alevlerden kaçan yavru kedi ise D-100 Karayolu'na fırladı. Şans eseri ezilmekten kurtulan kedi, refüjde mahsur kaldı. Körfez Belediyesi bünyesinde görev yapan veteriner hekim ise yavru kediyi mahsur kaldığı yerden alarak, yolun kenarına taşıdı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.