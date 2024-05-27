Karavan Fuarı 29 Mayıs'ta başlayacak!

Kartepe Group Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen Tiny House ve Karavan Fuarı'nın ikincisi, 29 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında eski İnterteks fuar alanında gerçekleştirilecek. Fuara, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) temsilcileri katılım göstererecek. Fuarın lansman toplantısı Köseköy'de bulunan bir fotoğraf platosunda gerçekleştirildi.

KENTİN KARAVAN FİRMALARI KATILDI

Programa Kartepe Fuarcılık Koordinatörü Şener Meral, MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu, Gündoğdu Karavan sahibi Mahmut Mustafa Gündoğdu, Hunter Karavan sahibi Soner Tezulaş, Elma Karavan sahibi Ahmet İşgör, Mobs Karavan sahibi Yılmaz Ercan ile Homy Tinehoues sahibi Çağla Atmaca katıldı.

GEÇEN YIL 30 BU YIL 45 FİRMA

Programın açılış konuşmasını yapan Kartepe Fuarcılık Koordinatörü Şener Meral, "Geçen sene çok güzel bir fuar yapmıştık. Bu yıl ikincisini yapıyoruz. Bu yıl çok daha güzel hazırlandık. Geçen yıl 30 firma katılmıştı bu yıl ise 45 firma katılıyor. Geçen yıl çevre illerden ziyaretçimiz olmuştu bu yıl daha da artacak. Kocaeli'den 20 firmamız var. Bu fuar hem şehir ticaretine hem de turizmine katkısı var. Kocaeli'nin fuarlar ve kongreler şehri olmasını istiyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda büyük adımlar atıyor" dedi.

USLU: KARAVAN KÜLTÜRÜ ÇOK GELİŞTİ

Lansmanda söz alan MÜSİAD Şube Başkanı İsmail Uslu, "2023'te ilkini düzenlemiştik. İlk etkinliğe ilgi çok yüksekti. İnşallah bu sene daha fazla olacak. Halkımız karavanla tatil yapmayı çok sevdi. Karavan kültürü çok gelişti. Tek eksik yerel yönetimlerimiz karavan parkı yapmakta çok geç kalıyor. Bu konuda yerel yönetimlerden destek bekliyoruz. Park olmadığı zaman insanlar sokaklara ve otoparklara park ediyor. Karavan alışkanlığının artmasıyla şehrimiz turizm açısından da potansiyelini artıracaktır" ifadelerini kullandı.

TEZULAŞ: 4 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ

Hunter Karavan'ın sahibi Soner Tezulaş, "Yurtdışında ülkemizi temsil eden bir firmayız. Bu fuarların daha yaygınlaştırılmasını ve farklı şehirlere yayılmasını istiyoruz.4 ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi.

İŞGÖR: İZMİT EVİMİZ

Elma Karavan'ın sahibi Ahmet İşgör, " Türkiye çapında hizmet veren bir firmayız. İlk deneyimimizi geçen yıl İzmit fuarında yaşadık. Bize çok şey kattı. Ev sahibi olarak katılmadan olmazdı. Eksiklerimizi tamamlayarak bu fuara daha iyi hazırlandık. İzmit bizim evimiz" ifadelerine yer verdi.

ATMACA: KEYİFLİ İŞLER YAPIYORUZ

Homy TinyHouse sahibi Çağla Atmaca, "Biz de ilk deneyimizi Kocaeli fuarında yaşadık. Çok keyifli bir fuardı. Çok güzel geri dönüşler aldık. Biz de ihracata başladık. Almanya'ya bir tiny house yolladık. Keyifli işler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNDOĞDU: İKİNCİ KEZ KATILACAĞIZ

Gündoğdu Karavan sahibi Mahmut Mustafa Gündoğdu, "2016'da bu serüvenimiz başladı. Geçen yılki fuarda çok güzel geri dönüşler aldık. Bu yıl ikinci kez katılacağız. Heyecanlıyız" dedi.

ERCAN: ÜÇÜNCÜ FUARIMIZ



Mops Karavan sahibi Yılmaz Ercan ise "2018 yılında karavan serüvenimize başladık. Kocaeli Fuarı üçüncü fuarımız olacak. Çok güzel bir fuar geçireceğimizi düşünüyoruz. Kocaeli firmasıyız. Fuara hareket getireceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.