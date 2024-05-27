RECEP DURUL’DAN FIRTINA GİBİ LİSTE

Yine, transfer yasağını kaldıran merhum başkan Hüseyin Üzülmez ile birlikte, transfer yasağını kaldıran isimlerden KOT meclis üyesi Murat Barış, yakın arkadaşı Yaşar Can’ın listesinden yönetime girecek. Yeniden göreve gelen Ertuğrul Sağlam ile istifasından sonra ters düşen Tuncay Arıcan, ünlü teknik adam göreve dönünce, yönetimde olmak istemedi…

TUNCAY ARICAN BEKLENDİĞİ GİBİ YOK…

Ertuğrul Sağlam, sezonun devre arasında görevden alındıktan sonra basın açıklaması yaparak “Ertuğrul hoca kimi istediyse aldık” demişti. Sağlam, bunun üzerine hemen soysal medya hesabından yanıt vererek, zehir zemberek bir açıklama yapıp “Benim istediğim kimseyi almadılar. Tanımadığım isimleri al oynat diye direktif verdiler” dedi. Bunun üzerine Gençlerbirliği maçının ardından Engin Koyun da istifa etti.

ÇOK AZ İSİM KALIYOR…

Koyun’un istifası sonrasında görevi devralan başkanvekili Recep Durul, kongre kararı sonrasında hem liste çalışmasına girişti, hem de Ertuğrul Sağlam’ı göreve getirdi. Durul, sezon başı da Sağlam’ın göreve gelmesinde baş aktördü. Kongre sonrasında da göreve devam ederse, Sağlam ile projeyi sürdüreceğini açık açık deklare eden Durul, mevcut yönetimi de büyük oranda değiştirme kararı aldı. Doğal olarak Sağlam ile ters düşen Tuncay Arıcan’ın yeni yönetimde olması beklenmiyor.

MURAT BARIŞ GELİYOR…

Sosyal medyada isimleri sık sık telaffuz edilen Çetin Zerenoğlu, Zeynel Abidin Akyol, Rafet Kırgız, Bilal Acar göreve devam edecek gibi gözüküyor. Yine gazetemizde iki ay önce yazdığımız gibi, AK Parti’nin ağır isimlerinden, Yusuf ve Yaşar Altıntaş’ın eniştesi eski başkanvekillerinden Feyzi Bayırbaşı ismi de yeniden ön plana çıktı. Durul, ülke çapında ünlü bir-iki iş insanıyla da temaslarını sürdürüyor. Durul, kesin listesini 8 Haziran akşamı kamuoyuna açıklayacak.