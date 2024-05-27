İzmit’in “Sağlam!” karakterli çocukları yuvaya dönüyor

KARTAL KAYRA, GÖKDENİZ HEYECANI…

Kocaelispor, çocuklarını yuvaya döndürmek ve eldeki gençlerin de önünü açmak için müthiş bir projeye imza atıyor. Kocaelispor’dan hiçbir zaman kopmayan Gökdeniz Bayraktar, taraftarın gönlünde taht kurarken, bu seneki Bodrum maçlarında da nasıl bir Kocaelisporlu olduğunu, bu kentte ünlü olup, formasını satanlara gösterdi. Kandıralı Gökdeniz, 41’i sırtından çıkarmayarak, taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Diğer birçok futbolcu ise kulübün kara listesinde yer aldı. Ertuğrul Sağlam ‘sağlam karakterli bu oyuncuları yeniden kazanmaya çaba sarf ediyor. Yönetim de bu kararı sonuna kadar destekliyor.

KOCAELİLİ BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN TAM DESTEK

Yıllar sonra Kocaelili bir isim olarak Büyükşehir Belediyesi’nin başına geçen Doç.Dr.Tahir Büyükakın, ikinci döneminde de tüm birimlerinde İzmitlileştirme çabalarını sürdürürken, Kocaelispor’da da bu olguyu yerleştirmek istiyor. Ertuğrul Sağlam’ı ikna eden Büyükakın, böyle bir model için de düğmeye basmış durumda bulunuyor. Yönetimin de, kulübün de Kocaeli’nin değerlerine sahip çıkması için önerilerini başkan Durul’a sık sık tekrarlıyor. Beşiktaş’ın her kulübe kiralayıp yıldızlaştırdığı Kartal Kayra Yılmaz da bu sezon Kocaelispor’a kiralanabilir gibi gözüyor. Bu iki isim bile şimdiden herkesin yüreğini hoplatmış durumda…