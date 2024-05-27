Ustalar, Açıkgöz’ün Huzurunda buluştu

Kocaelispor eski futbolcularından Kadir Şirin, Kocaelispor ve Konya Mobellaspor’da oynadığı dönemlerdeki takım arkadaşlarıyla birlikte, yıllar sonra futbolun keyfini çıkardı. Kocaeli Gölcük Huzur Halı Sahanın sahibi efsane kaptan Fevzi Açıkgöz’e nazik daveti için teşekkür eden Şirin “Fevzi hocakma inanılmaz hizmeti için Adem Tandoğan Hocam ve şahsım adına can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Çok farklısın Fevzi abim. Bizler için değerlisin ve özelsin. Her şey için teşekkürler...” dedi.