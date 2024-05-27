BU ÇÖPLERİ ATARKEN HİÇ Mİ UTANMIYORSUNUZ?

Terzibayırındaki Düğün alanı ve İzmit Kalespor Kulübü’ne ait olan alana atılan çöpler tepkiye neden oluyor. Kalespor Kulübü Başkanı Cengiz Demir konuya ilişkin açıklama yaparak “Çöp atanlara sesleniyorum. Hiç mi Allah korkusu yok sizde? Ayıptır, günahtır. Aşağıda 2 tane çöp konteyneri var. Her gün inerken çöpünüzü atın. Neden düğün alanına atıyorsunuz? Bugün İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü elemanları burasını temizleyebildiği kadar temizliyor. Uç noktalara hayati tehlikesi olduğu için çıkamıyorlar. Herkes bu konuda duyarlı olsun. Yazın düğün alanı top sahası sinek kaynıyor. Çöpü atanların evleri sinek kaynıyor. Yapmayın, çevreye duyarlı olun. Başka sosyal alanımız yok, sahip çıkalım. İzmit Belediyesine ve Müdür Cemal Derya Bey ve ekibine teşekkür ediyorum.”