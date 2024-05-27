Kocaeli Bilişim Fuarı’nı 30 bin 632 kişi ziyaret etti  

YAKLAŞIK 100 FİRMA KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası işbirlikleriyle kurulan Kocaeli Fuarcılık A.Ş. organizatörlüğünde düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı’nı 3 günde, 30 bin 632 kişi gezdi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde 75’i yerel, 10’u ulusal, 1’i banka, 3’ü kamu kurumu, 4’ü Büyükşehir Belediyesi iştiraki ve 6’sı özel okul olmak üzere 100’e yakın katılımcının stant açtığı fuar, nitelikli stantlarının ve dolu dolu etkinlik takviminin yanı sıra nitelikli ziyaretçileriyle de bilişim çevrelerinin dikkatini çekmeyi başardı.

BAŞKAN BULUT’TAN TEŞEKKÜR

Kocaelilerin fuara ilgisini değerlendiren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Kocaeli Bilişim Fuarı, iş dünyası marifetiyle düzenlenen ilk fuar olması yönüyle birçok ilki bünyesinde barındırıyor. Odalarımızın bilişim komiteleri fikir aşamasından son güne kadar bizzat fuar organizasyonunun içinde yer almışlar, nitelikli firma ve ziyaretçilerin fuarımıza yönelmesinde büyük görev üstlenmişlerdir. Bilişim komitelerimize teşekkür ederken, Odalarımız ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kurduğumuz Kocaeli Fuarcılık AŞ.’nin ilk meyvesi olan Kocaeli Bilişim Fuarı’nın bu denli verimli geçmesi hem şehrimizin Bilişim Kenti olma hedefine daha hızlı ulaşması, hem de bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın ulusalda ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini arttırmasında önemli rol oynayacaktır. Bu vesileyle tüm süreçlerde bizlerden desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyemize, paydaş kurum ve kuruluşlarımıza, açılış töreninde yanımızda olan tüm kent protokolüne, ziyaretleriyle fuarımızı daha nitelikli bir platforma dönüştüren ziyaretçilerimize teşekkürü borç biliriz” dedi.