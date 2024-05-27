Karate il Şampiyonasında 5 madalya Körfezli sporcuların oldu

225 sporcunun katıldığı Kocaeli Karate İl Şampiyonası’nda bütün kategorilerde kıyasıya mücadeleler yapılırken, sporcuların rekabeti ve heyecanları gözlerinden okundu. Şampiyonada Körfez Gençlerbirliği SK adına müsabakalara katılan 5 sporcu madalya almanın mutluluğunu yaşadı. Körfezli sporcular; Kübranur Hanne Eraslan Ümit Kadınlar +66 Kg’da ve Yadigar Egin Ümit Kadınlar 61 Kg’da Şampiyon olurken Öykü Ece Bozukluhan Ümit Kadınlar 47 Kg’da, Ayda Nur Aydın Genç Kadınlar 53 Kg’da ve Esad Melik Ay Ümit Erkekler +70 Kg’da üçüncü olarak kürsüde yer aldı.Kulüp adına şampiyonaya katılan diğer sporcular da sıralamaya girerek spor kariyerleri için ciddi ve dişli rakipleri arasında önemli tecrübe edindi.