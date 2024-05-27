225 sporcunun katıldığı Kocaeli Karate İl Şampiyonası’nda bütün kategorilerde kıyasıya mücadeleler yapılırken, sporcuların rekabeti ve heyecanları gözlerinden okundu. Şampiyonada Körfez Gençlerbirliği SK adına müsabakalara katılan 5 sporcu madalya almanın mutluluğunu yaşadı. Körfezli sporcular; Kübranur Hanne Eraslan Ümit Kadınlar +66 Kg’da ve Yadigar Egin Ümit Kadınlar 61 Kg’da Şampiyon olurken Öykü Ece Bozukluhan Ümit Kadınlar 47 Kg’da, Ayda Nur Aydın Genç Kadınlar 53 Kg’da ve Esad Melik Ay Ümit Erkekler +70 Kg’da üçüncü olarak kürsüde yer aldı.Kulüp adına şampiyonaya katılan diğer sporcular da sıralamaya girerek spor kariyerleri için ciddi ve dişli rakipleri arasında önemli tecrübe edindi.
- Spor
Karate il Şampiyonasında 5 madalya Körfezli sporcuların oldu
Hasan Gemici Spor Salonu’nda düzenlenen Ümit – Genç - U21 ve Büyükler Kocaeli Karate İl Şampiyonası’nda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları başarılarıyla göz doldurdu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.