Asgari ücrette iki bakan anlaştı: Yeni ücret belli oldu!

Asgari ücret konusunda hükümet kanadından yeni bir gelişme yaşandı. Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre, Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücrette bir ara zam konusunda anlaşmaya vardı.Detaylara göre, yaklaşık 8 milyonu aşkın asgari ücretliyi ilgilendiren bu anlaşma, asgari ücretin 20.000 TL'ye çıkarılması yönünde oldu. Bu anlaşma, asgari ücretin alım gücünü artırmayı hedefliyor ve milyonlarca çalışanın beklentilerini karşılıyor.

Asgari ücretin geçtiğimiz aylarda yapılan zamla 17.002 TL'ye yükseltilmesine rağmen, yüksek enflasyon ve ekonomik zorluklar nedeniyle alım gücünün düştüğü gözlemlenmişti. Bu yeni gelişme, asgari ücretli çalışanların nefes almasını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakanlar, bu anlaşma çerçevesinde asgari ücrete yapılacak 3.000 TL'lik ek zammı kararlaştırdılar. Bu hamle, Temmuz ayındaki emekli zamlarıyla birlikte kamuoyuna duyurulması bekleniyor.Asgari ücrete yapılacak bu ara zam, birçok çalışan arasında sevinçle karşılandı.

Kaynak: KAMUHABER