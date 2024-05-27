27 May 2024 - 14:57- Gündem G:

Gazeteci Murat Ulaşan için acil kan lazım!

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Gazeteci Murat Ulaşan için acil kan lazım! mask

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden Murat Ulaşan'ın Medicalpark Hastanesi'nde olacağı kalp ameliyatı için A RH(-) kan grubuna ihtiyaç var. Kan bağışında bulunmak isteyenlerin Kızılay Şubelerine giderek, Murat Ulaşan adına kan bağışında bulunduktan sonra barkod numaralarını cemiyet üyesi Bülent Ekinci’nin 0532 433 50 09 irtibat numarasına iletmeleri rica olunur.
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27 May 2024 - 14:57 - Gündem

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