Dernek başkanından olay paylaşım: "Hamza Şayir evinde canlı bulundu"

Geçmişte AKP’den il genel meclisi üyesi seçilen ve ardından AKP’den istifa ederek, bağımsız meclis üyesi görevinde bulunan Dilovası Şehit Gazi Aileleri Dernek Başkanı Hacı Kocabay’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Önceki dönem Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e muhalefeti ile bilinen Koacabay'ın paylaşımını Dilovası konuşuyor.
“EVİNDE CANLI BULUNDU”
Kocabay yaptığı paylaşımda, “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun. Son dakika.. Geçmiş dönem Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Tavşancıl’daki evinde canlı bulundu. Seçimden önce şirketine konkordato atanan Hamza Şayir milyonluk aracı ile Tavşancıl’da görüldü.. Dilovası Belediyesinin kasası tam takır bırakan Hamza Şayir şirketinin ekonomisini yükseltmiş… Mevcut yönetim 2019- 2024 dönemlerindeki harcamaları mercek altına almalı…” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.