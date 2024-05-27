Kocaeli'de yeni fabrika açıldı!

Yüksek teknoloji endüstriyel otomasyon robotları geliştiren Bluepath Robotics, Gölcük'teki yeni fabrikasını açtı. Fabrika açılışına kamu adına Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel, Koç Grubu adına Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, Ford Otosan Büyüme ve Akıllı Hareketlilik Lideri Erhan Köseoğlu, şirketin paydaşları ve medya mensupları katıldı. Yeni fabrika ile şirket, Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı ve global pazarlarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Fabrika, son teknoloji otonom mobil robotlar üreterek otomotivden lojistiğe kadar birçok sektörde iş süreçlerini hızlandırma ve maliyetleri düşürme kapasitesine sahip. Açılışta açıklamalarda bulunan Bluepath Robotics Genel Müdürü İsmail Hakkı Savcı, bu yatırımın şirketin inovasyon ve teknolojideki öncü rolünü güçlendireceğini ve endüstriyel otomasyon ile malzeme taşımacılığı alanlarında yeni standartlar oluşturacağını kaydetti.

Endüstriyel Robot Teknolojisine Yenilik Getiriyor

Yeni fabrikada üretilen son teknoloji otonom mobil robotlar; lojistikten otomotive, ağır sanayiden e-ticarete kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek. Ayrıca Bluepath Robotics tarafından geliştirilen yazılım sistemleriyle donatılan yeni fabrika, şirketin kendi otonom robotlarına entegre edilen özel çözümler de sunuyor. Bu yazılım sistemleri, robotların daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayarak, iş süreçlerini otomatikleştiriyor ve üretim hatlarının esnekliğini artırıyor. Bluepath Robotics’in bu yenilikçi yazılımları, robotların çevre algılamalarını güçlendirirken, karar verme süreçlerini hızlandırıyor ve böylece malzeme taşıma ve montaj operasyonlarındaki doğruluğu ve güvenliği maksimize ediyor. Fabrikada üretilen robotlar, yerel ve uluslararası pazarlarda işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırarak maliyetleri düşürmeye ve süreçleri hızlandırmaya yönelik çözümleriyle öne çıkıyor. Ayrıca, güvenlik standartları ve enerji yönetimi konularında da en yüksek beklentileri karşılama potansiyeline sahip bir tesisle geleceğin fabrikalarının şekillendirilmesi hedefleniyor.

“Tesisimiz, global pazarlarda rekabetimizi artırmak ve ülkemizin teknolojik yeteneklerini sergilemek için büyük bir fırsat sunuyor”

Yeni fabrika açılışına dair heyecanını dile getiren Bluepath Robotics Genel Müdürü İsmail Hakkı Savcı, “Yeni fabrikamız, Bluepath Robotics'in endüstriyel otomasyon ve malzeme taşımacılığı sektörlerindeki faaliyetlerini genişletme stratejisinin bir parçası olarak önemli bir kilometre taşıdır. Tesis, genişleyen ürün yelpazemizi destekleyecek ve otonom mobil robotlarımızın üretim kapasitesini artırarak, daha geniş bir müşteri tabanına hizmet vermemizi sağlayacak. Bu yeni üretim hattı, tüm modellerimizin üretimini içerecek ve bu robotlar, yüksek taşıma kapasitesi ve enerji verimliliği gibi özellikleriyle sektöre değer katmayı hedefliyor. Tesisimiz, global pazarlarda rekabetimizi artırmak ve ülkemizin teknolojik yeteneklerini sergilemek için büyük bir fırsat sunuyor. Enerji yönetimi ve yüksek güvenlik standartları konusundaki ilerlemelerimiz, müşterilerimize sadece güvenilir ve verimli çözümler sunmakla kalmayacak, aynı zamanda operasyonel maliyetleri azaltmalarına ve süreç verimliliklerini artırmalarına olanak tanıyacak. Bu gelişmeler, endüstriyel otomasyon ve malzeme taşımacılığı sektörlerinde yeni standartlar belirlememize yardımcı olacak” dedi.