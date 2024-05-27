Kanko’dan Alkilasyon Tesisi Projesine Tepki: “Kocaeli halkı kanser soluyor!”

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Güney Mahallesi mevkiinde Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. İzmit Rafinerisi tarafından yapılması planlanan "Alkilasyon Tesisi" projesi için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısına katılarak bu projeye neden karşı olduklarını dile getirdi ve toplantıya şerh düştü.

“Biz burada vatandaşın sağlığını düşünmek zorundayız. Kocaeli halkı kanser soluyor. Yeni doğmuş bebeklerin dışkılarında cıva bulunuyor. İnsanlar kanser olmak istemiyor. Artık bu tesislerin burada yapılmaması lazım” diyen Prof. Dr. Kanko, yaşanabilir bir Kocaeli için gelecek nesillere karşı sorumluluklarını yerine getirmek adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen ÇED toplantısında projeye karşı olan görüşlerini detaylı bir şekilde sundu. Bölgedeki doğal kaynakların korunması, hava ve su kirliliğinin önlenmesi ve Kocaeli'nin sürdürülebilir bir çevre politikası izlemesi gerektiğini vurguladı.

“ Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizlerin önceliği halkın sağlığıdır” diyen Kanko; "Doğal kaynaklarımızı korumak, hava ve su kirliliğini önlemek ve Kocaeli'nin sürdürülebilir bir çevre politikası izlemesini sağlamak amacıyla bu projeye karşı çıkıyoruz. Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için gösterdiğimiz bu çaba, aynı zamanda toplumsal bilincin artırılmasına yönelik önemli bir adımdır. Bölgedeki vatandaşlarla birlikte projeye karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

Toplantıda, Alkilasyon Tesisi Projesinin Çevresel Etkileri Vurgulandı

Toplantıda, bölgedeki çevresel zararların detaylı bir şekilde ele alındığını belirten Prof. Dr. Kanko, projenin hayata geçirilmesinin bölgedeki ekosistemi olumsuz etkileyeceğini, hava ve su kirliliğine neden olacağını ve bölge halkının sağlığını tehlikeye atacağını ifade etti. Bu projeye karşı çıkmanın, sadece bugünün değil, yarının Kocaelililerinin de sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunmak anlamına geldiğini söyledi.

Mücadele Kararlılıkla Sürecek

Prof. Dr. Kanko, "Çevreyi ve doğayı düşünmeden hayata geçirilmeye çalışılan bu projenin iptali için Kocaelili hemşerilerimizle birlikte mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Toplumumuzun her kesiminden bu mücadeleye destek bekliyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.