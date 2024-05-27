Sakaryaspor final için tek gece 23 milyon lira topladı

Play Off finali maçı öncesinde Sakarya'nın iş ve siyaset dünyası Sakaryaspor Dayanışma Gecesi'nde buluştu.Sakarya’nın tüm dinamikleri ve önde gelen isimleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın öncülük ettiği Sakaryaspor’a Destek Gecesi’nde tek yürek oldu. Katılımcılar, Süper Lig’e çıkış bileti olan son 90 dakikada (Bodrumspor mücadelesi) yeşil-siyahlı ekibe tam destek çağrısı yaptı. Başkan Alemdar, “Gün elimizi değil, tüm vücudumuzu ortaya koyma vaktidir. Biz inandık, şehir inandı. O şanlı günlere yeniden dönmek için herkesi Sakaryspor’un yanında olmaya çağırıyorum” dedi. 30 Mayıs Perşembe günü Adana’da TFF 1. lig Play-Off final maçına çıkacak olan Sakaryaspor’a destek gecesi düzenlendi.

YAPILAN BAĞIŞLAR

Cem Gün - 2 Milyon

VİP Turizm - 250 Bin Tl

Osman Çelik - 1.5 Milyon Tl

Mutlu Işıksu - 2 Milyon

Bilal Soykan - 1 Milyon

Sandıkçı - 1.5 Milyon

Semih Çiftçi - 500 Bin

Müsiad - 2 Milyon

Arifiye - 1 Milyon

Şenol Dinç (Erenler)- 78 Bin

Selçuk Yıldız (Geyve)- 200 bin

SATSO Erdem Ercan - 5 Milyon

Faruk Koç - 1 Milyon

Ali İnci - 2.6 Milyon