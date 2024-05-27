Sakaryaspor final için tek gece 23 milyon lira topladı

Play Off finali maçı öncesinde Sakarya'nın iş ve siyaset dünyası Sakaryaspor Dayanışma Gecesi'nde buluştu.Sakarya’nın tüm dinamikleri ve önde gelen isimleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın öncülük ettiği Sakaryaspor’a Destek Gecesi’nde tek yürek oldu. Katılımcılar, Süper Lig’e çıkış bileti olan son 90 dakikada (Bodrumspor mücadelesi) yeşil-siyahlı ekibe tam destek çağrısı yaptı. Başkan Alemdar, “Gün elimizi değil, tüm vücudumuzu ortaya koyma vaktidir. Biz inandık, şehir inandı. O şanlı günlere yeniden dönmek için herkesi Sakaryspor’un yanında olmaya çağırıyorum” dedi. 30 Mayıs Perşembe günü Adana’da TFF 1. lig Play-Off final maçına çıkacak olan Sakaryaspor’a destek gecesi düzenlendi.
YAPILAN BAĞIŞLAR
Cem Gün - 2 Milyon
VİP Turizm - 250 Bin Tl
Osman Çelik - 1.5 Milyon Tl
Mutlu Işıksu - 2 Milyon
Bilal Soykan - 1 Milyon
Sandıkçı - 1.5 Milyon
Semih Çiftçi - 500 Bin
Müsiad - 2 Milyon
Arifiye - 1 Milyon
Şenol Dinç (Erenler)- 78 Bin
Selçuk Yıldız (Geyve)- 200 bin
SATSO Erdem Ercan - 5 Milyon
Faruk Koç - 1 Milyon
Ali İnci - 2.6 Milyon
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.