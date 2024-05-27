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İki farklı ilçede yılan paniği

Gölcük ve Körfez ilçelerinde görülen iki farklı yılan paniğe sebep oldu.

İhlas Haber Ajansı
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İki farklı ilçede yılan paniği mask
İki farklı ilçede yılan paniği
İki farklı ilçede yılan paniği
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Edinilen bilgiye göre, Gölcük Sanayi Sitesi'ndeki inşaat halindeki binada yılan olduğunu gören vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden alarak, doğal yaşam alanına bıraktı. Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde de yılan görüldü. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüde yılanın bahçe kapısının altından çıktığı anlar yer aldı.
Öte yandan, dün akşam saatlerinde de İzmit Hatipköy Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde çıkarılmıştı.

İki farklı ilçede yılan paniği

İki farklı ilçede yılan paniği
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

27 May 2024 - 15:23 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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