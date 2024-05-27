Ncity'deki karavanlar ne olacak? "Görüntüden rahatsızlar''

Kartepe Group Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen Tiny House ve Karavan Fuarı'nın ikincisi, 29 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında eski İnterteks fuar alanında gerçekleştirilecek. Fuara, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) temsilcileri katılım göstererecek. Fuarın lansman toplantısı Köseköy'de bulunan bir fotoğraf platosunda gerçekleştirildi.
Basın mensuplarının karavamcıların orman giriş yasağından rahatsız olduğunun sorulması üzerine Şener Meral, "Valiliğin kararına söyleyecek bir şeyimiz olmaz. Ama yerel yönetimlerin karavan parklar için çalışmalar yaptığını biliyorum. Kocaelimiz karavan parkı konusunda öncü bir şehir. Ormanya'nın yanında karavan Park var" dedi.
KOCAELİ ÖNCÜ OLACAK
Konuya ilişkin Hunter Karavan Genel Müdürü Soner Tezulaş, "Tahir Başkan ile bu konuyu konuştuk. Onlar da Ncity'deki görüntüden rahatsızlar. Karavan parkı konusunda yeni Gölcük yolu üzerinde bir alan yapılacak. Karavanların da park yapabilecek alanlara ihtiyacı var. Ben de Kocaeli'nin bu konuda öncü olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Çınarlılı - Karavanlarda neler döndüğünden haberi olan varmı?
Selahattin - geceleri bazı karavanlar nedense çok hareketli oluyor giren çıkanlar belli değil neden acaba
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.