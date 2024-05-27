Ncity'deki karavanlar ne olacak? "Görüntüden rahatsızlar''

Kartepe Group Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen Tiny House ve Karavan Fuarı'nın ikincisi, 29 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında eski İnterteks fuar alanında gerçekleştirilecek. Fuara, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) temsilcileri katılım göstererecek. Fuarın lansman toplantısı Köseköy'de bulunan bir fotoğraf platosunda gerçekleştirildi.

Basın mensuplarının karavamcıların orman giriş yasağından rahatsız olduğunun sorulması üzerine Şener Meral, "Valiliğin kararına söyleyecek bir şeyimiz olmaz. Ama yerel yönetimlerin karavan parklar için çalışmalar yaptığını biliyorum. Kocaelimiz karavan parkı konusunda öncü bir şehir. Ormanya'nın yanında karavan Park var" dedi.

KOCAELİ ÖNCÜ OLACAK

Konuya ilişkin Hunter Karavan Genel Müdürü Soner Tezulaş, "Tahir Başkan ile bu konuyu konuştuk. Onlar da Ncity'deki görüntüden rahatsızlar. Karavan parkı konusunda yeni Gölcük yolu üzerinde bir alan yapılacak. Karavanların da park yapabilecek alanlara ihtiyacı var. Ben de Kocaeli'nin bu konuda öncü olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.