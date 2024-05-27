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İzmit Körfezi'nde denizin rengi kahverengiye döndü

İzmit Körfezi’nin Başiskele sahil bölgesinde denizin rengi kahverengiye dönüştü. Denizdeki renk değişimi dron ile görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı
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İzmit Körfezi'nde denizin rengi kahverengiye döndü mask
İzmit Körfezi'nde denizin rengi kahverengiye döndü
İzmit Körfezi'nde denizin rengi kahverengiye döndü
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Marmara Denizi’nin doğu ucunda yer alan İzmit Körfezi’nin Başiskele ilçesindeki Seymen sahili kısmında denizin rengi kahverengiye dönüştü. Kıyı şeridine yakın noktalardaki renk değişimi geniş bölgede etkili oldu. Denizdeki renk değişimi dronla görüntülendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler yaşanan renk değişiminin sebebini belirlemek için çalışma başlattı.
# oldu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışma

27 May 2024 - 16:19 - Gündem

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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