BTP liderinden Erdoğan’a yeni anayasa sorusu



Sivil anayasa söylemlerine cevap veren Hüseyin Baş, sivillerin yaptığı anayasa askerlerin yaptığı anayasadan daha otokrat olabilir dedi ve şu soruları sordu; “Maddelerden hangisinin hangi anlattığı rahatsız ediyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları mı rahatsız ediyor, bayrağı mı, başkenti mi, ana dili mi, vatandaşlık bağıyla bağlı olması mı, Türklüğü mü neyi rahatsız ediyor seni?” dedi.

Hüseyin Baş’ın kişisel Youtube kanalından yaptığı değerlendirme şu şekilde;



“Anayasayı kimin yaptığını değil de anayasada ne yaptığını konuşmamız lazım. Dolayısıyla sivil anayasa yapıldığında bu askerin yaptığından daha demokratik olacak anlamı taşımaz. 60 Anayasası 82'den daha demokratik, daha özgürlükçü bir anayasaydı. Bu hukuk fakültesi anayasa dersinde anlatılan bir şey, hepimiz bunları gittik, okuduk gördük. Şimdi askerin yaptığı anayasa yine askerin yaptığı anayasadan daha kısıtlayıcı oluyor ya da askerin yaptığı anayasa daha özgürlükçü olabiliyor. Buradan nereye hareket ediyoruz sivilin yaptığı anayasa askerin yaptığından daha otokrat bir şey de olabilir, anti demokrat da olabilir. Burada anayasayı kimin yaptığı önemli değil, anayasanın içinde ne olduğu önemli. Şimdi o zaman şunu sormak; sen niye anayasa değişmek istiyorsun?



“Seni rahatsız eden ne?"



Şimdi ‘sivil anayasa yapacağız’ diye bir hikaye uyduruyorlar, sürekli gündemde bu var. Bir taraf, ‘ yeni anayasa yapacağız’ diyor diğer taraf da ‘hayır efendim yapamazsın veya işte şöyle yapabilirsin’ diyor. Ya ağabeyciğim birimiz de çıkalım soralım ki sen anayasayı niye değişmek istiyorsun? Anayasanın hangi maddesi seni rahatsız ediyor? 156. maddesi mi, 134. maddesi mi, 17. maddesi mi, 65. maddesi mi, 174. maddesi mi? Hangi madde rahatsız ediyor, hangi madde sana sorun oluşturuyor? Anayasanın ruhu sorun oluşturuyor diyorlar. Anayasanın ruhu nedir? Anayasanın ruhu dediğin maddelerin anlattığıdır, maddelerden hangisinin hangi anlattığı rahatsız ediyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları mı rahatsız ediyor, bayrağı mı, başkenti mi, ana dili mi, vatandaşlık bağıyla bağlı olması mı, Türklüğü mü, neyi rahatsız ediyor seni?



“Ne kadar milli planların var?”



Sivil anayasa yapmakla özgürlükçü anayasa yapmanın ne alakası var, böyle bir şey olabilir mi, bu anayasa gündeminde irdelenecek şey bu. Bak bu, basında yok, medyada yok, siyasetçilerde yok! Şu soruyu soran hiç kimse yok; anayasayı değişmek istiyorsun da niye değişmek istiyorsun? Evet, ne derdin var anayasayla? Niyetini bir ortaya koysana! Ne olacak sivil anayasa yapınca? Daha özgürlükçü olacak,nereden biliyorsun? Nitekim şu anki anayasayı halk kabul etti gitti. Halk yüzde 95 - 98 ne ise o günün şartlarında evet dedi ve bu anayasa çıktı. Bunu da o zaman sivil anayasa diye nitelendirebiliriz mantık olarak baktığında. Dolayısıyla senin

neden rahatsız olduğunu ve bundan sonra ne yapacağını ortaya koyman lazım. Açık insan, dürüst siyasetçi de böyle davranır, ‘benim maksadım budur, planım şudur, şöyle bir şey yapmak istiyorum’ der. İnsanın planları olabilir, projeleri olabilir buna kimse karşı çıkmıyor ki ama ne kadar milli planların var, ne kadar vatanın vatandaşın kârına planların var? Biz bunu görmek istiyoruz ama sen de anlıyoruz ki göstermek istemiyorsun, niye acaba?”